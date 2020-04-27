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Режиссёр «Дракулы» экранизирует дебютный роман сценариста «Парка юрского периода»

27 апреля
2020 год

Новости кино >>
27 апреля 2020
Британец Джонни Кэмпбелл, создавший для Netflix «Дракулу» с Класом Бангом, адаптирует для кино роман Дэвида Кеппа «Заморозка» (Cold Storage), уверяет Variety.


Кепп, прославившийся сценариями к «Парку юрского периода», «Человеку-пауку» и другим фильмам, представил свою дебютную книгу в 2018-м. Права на её экранизацию приобрела Paramount, опередив другие крупные студии. За сценарий триллера отвечает сам автор, он же числится продюсером на пару с Гэвином Полоуном. Дату начала съёмок пока сложно предугадать из-за пандемии.

Действие романа закручено вокруг специалиста по биотерроризму из Пентагона по имени Роберто Диас. В ходе очередного расследования предполагаемой биологической атаки он находит мутировавший организм, угрожающий всему человечеству, и прячет его в холоде и темноте под военным хранилищем, поскольку не знает, как с ним справиться. Спустя десятилетия образец находит лазейку и, вырвавшись наружу, приступает к уничтожению людей.
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