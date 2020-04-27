Режиссёр «Дракулы» экранизирует дебютный роман сценариста «Парка юрского периода»

Британец Джонни Кэмпбелл
, создавший для Netflix «Дракулу
» с Класом Бангом
, адаптирует для кино роман Дэвида Кеппа
«Заморозка
» (Cold Storage), уверяет Variety
.
Кепп, прославившийся сценариями к «Парку юрского периода
», «Человеку-пауку
» и другим фильмам, представил свою дебютную книгу в 2018-м. Права на её экранизацию приобрела Paramount, опередив другие крупные студии. За сценарий триллера отвечает сам автор, он же числится продюсером на пару с Гэвином Полоуном
. Дату начала съёмок пока сложно предугадать из-за пандемии.
Действие романа закручено вокруг специалиста по биотерроризму из Пентагона по имени Роберто Диас. В ходе очередного расследования предполагаемой биологической атаки он находит мутировавший организм, угрожающий всему человечеству, и прячет его в холоде и темноте под военным хранилищем, поскольку не знает, как с ним справиться. Спустя десятилетия образец находит лазейку и, вырвавшись наружу, приступает к уничтожению людей.