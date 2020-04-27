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Стартовал приём заявок на питчинг «Артдокфеста»

27 апреля
2020 год

Новости кино >>
27 апреля 2020
Начался приём заявок на питчинг Artdocfest / Riga 2020, который пройдёт в этом году в сотрудничестве с Baltic Sea Forum for Documentaries уже в четвёртый раз.

Согласно пресс-службе смотра, задачей питчинга является включение в проект международного партнёра для продвижения фильма-участника в рамках европейской копродукции. Чтобы отправить заявку, необходимо заполнить форму онлайн строго до 15 июня текущего года.

Стартовал приём заявок на питчинг «Артдокфеста»
фото: пресс-служба фестиваля


Питчинг пройдёт в Риге со 2 по 5 сентября в рамках форума BSD. В нём примут участие до десяти отобранных экспертами документальных проектов из стран бывшего СССР (в том числе присланных напрямую BSD). Участники также получат право посещать основную сессию BSD. «Артдокфест» берёт на себя обеспечение перевода всех главных мероприятий форума на русский язык и при необходимости перевода анкеты участника на английский для отбора на главный питчинг и представление проекта на нём.

Результаты отбора будут объявлены публично 10 августа. Лучший проект отметят дипломом Artdocfest / Riga и денежной премией, учреждённой генеральным партнёром фестиваля – телеканалом «Настоящее время».
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Стартовал приём заявок на питчинг «Артдокфеста» фотографии
Стартовал приём заявок на питчинг «Артдокфеста» фотографии
Стартовал приём заявок на питчинг «Артдокфеста» фотографии
Стартовал приём заявок на питчинг «Артдокфеста» фотографии
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