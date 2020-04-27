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«Деконструкция» теперь стала доступна и в аудиоверсии

27 апреля
2020 год

Новости кино >>
27 апреля 2020
Совместный просветительский проект телеканала «Продвижение» и сайта Кино-Театр.Ру «Деконструкция» стал доступен в формате подкастов на сервисе CastBox.

В частности, уже можно послушать подкаст выпуска с участием кандидата биологических наук, доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научного редактора портала Антропогенез.ру Станислава Дробышевского. Учёный разбирает австралийскую ленту 2006 года «Десять лодок». Этот и другие подкасты «Деконструкции» доступны на сайте CastBox и в мобильном приложении.


В сезоне 2019-2020 в проекте «Деконструкция» обсуждались фильмы Жана-Жака Анно «Имя розы», Мела Гибсона «Храброе сердце», Вольфганга Петерсена «Эпидемия», Жака Малатье «Последний неандерталец», Такаси Коидзуми «Любимое уравнение профессора» и другие.

Эксперты «Деконструкции» – популяризаторы различных областей науки – разбирают фильмы на соответствие современной научной картине мира. Проект, стартовавший в сети в июле 2019-го, рассчитан на образованного зрителя, который смотрит кино вдумчиво и критически относится к кинематографическим «домыслам». Все серии доступны для бесплатного просмотра на официальном YouTube-канале сайта Кино-Театр.Ру.
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