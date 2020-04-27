«Деконструкция» теперь стала доступна и в аудиоверсии

Совместный просветительский проект телеканала «Продвижение
» и сайта Кино-Театр.Ру
«Деконструкция» стал доступен в формате подкастов на сервисе CastBox
.
В частности, уже можно послушать подкаст выпуска с участием кандидата биологических наук, доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научного редактора портала Антропогенез.ру Станислава Дробышевского
. Учёный разбирает австралийскую ленту 2006 года «Десять лодок
». Этот и другие подкасты «Деконструкции» доступны на сайте CastBox и в мобильном приложении
.
В сезоне 2019-2020 в проекте «Деконструкция» обсуждались фильмы Жана-Жака Анно
«Имя розы
», Мела Гибсона
«Храброе сердце
», Вольфганга Петерсена
«Эпидемия
», Жака Малатье
«Последний неандерталец
», Такаси Коидзуми
«Любимое уравнение профессора
» и другие.
Эксперты «Деконструкции» – популяризаторы различных областей науки – разбирают фильмы на соответствие современной научной картине мира. Проект, стартовавший в сети в июле 2019-го, рассчитан на образованного зрителя, который смотрит кино вдумчиво и критически относится к кинематографическим «домыслам». Все серии доступны для бесплатного просмотра на официальном YouTube-канале
сайта Кино-Театр.Ру.