В Москве состоится международный онлайн-рынок аудиовизуального контента

анонс

Подкасты совместного просветительского проекта телеканала «Продвижение» и сайта Кино-Театр.Ру можно послушать на сервисе CastBox.

«Деконструкция» теперь стала доступна и в аудиоверсии

27 апреля

Стартовал приём заявок на питчинг «Артдокфеста»

Он пройдёт в Риге со 2 по 5 сентября в рамках форума Baltic Sea Forum for Documentaries.