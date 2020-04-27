В Москве состоится международный онлайн-рынок аудиовизуального контента

«Роскино» проведёт форум Key Buyers Event онлайн при поддержке Министерства Культуры РФ и Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, сообщает пресс-служба компании.
фото: пресс-служба «Роскино»
Международный рынок контента Key Buyers Event впервые состоялся в Москве в октябре 2019-го. Представители телеканалов и цифровых платформ, осуществляющих дистрибуцию в более чем 60 стран Европы, Латинской Америки, Азии и США посетили столицу и отсмотрели 119 российских фильмов, сериалов и анимационных проектов. В этом году российские компании снова представят свой новый контент международным закупщикам и проведут переговоры, но в формате онлайн.
Мероприятие запланировано на конец мая и пройдёт полностью на английском языке. Международным закупщикам и продюсерам будет доступно более 150 часов контента, среди которых – как готовые фильмы и сериалы, так и проекты в производстве. На площадке пройдут презентации проектов и компаний, скрининги (в том числе в режиме live), питчинги по ко-продукции и возможность проведения онлайн-переговоров. Точные даты проведения и программа мероприятия будут анонсированы дополнительно.
По словам генерального директора «Роскино» Евгении Марковой, «у российских производителей и дистрибьюторов есть новые проекты на разных стадиях производства, а у зарубежных телеканалов и VOD платформ — потребность в большом количестве качественного контента и интерес к российскому рынку. Мы видим, что работа в онлайн-формате — главный мировой тренд сегодня, в том числе в международной индустрии контента. Поэтому площадка, целиком посвящённая российским фильмам и сериалам, необходима независимо от проведения традиционных международных кинорынков онлайн».
«В Министерстве понимают, что отрасль находится в непростой ситуации: съёмки заморожены на неопределённый срок, кинотеатры закрыты – и даже после выхода из карантина им придётся долго восстанавливать свою работу и возвращать аудиторию. Экспорт – одна из немногих возможностей поддержать индустрию», – отметил заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов.
Идею мероприятия уже поддержали холдинги «Национальная Медиа Группа», ВГТРК, «Телекомпания НТВ», каналы «Пятница», ТВ-3, «Супер», дистрибьюторы «Централ Партнершип», ГК «Планета Информ», Art Pictures Distribution. компании Art Pictures Studio, Bazelevs, Yellow, Black and White Group, Premier Studios, кинокомпании «CTB», «Марс Медиа», видеосервис Start, анимационные компании «Союзмультфильм», Wizart, ГК «Рики» и многие другие.
«Key Buyers Event необходимо провести в любом возможном формате, не откладывая этот процесс "на завтра". Несмотря на то, что практически вся индустрия сидит на карантине, работа не прекратилась. Нам важно дать понять международным коллегам, что сегодняшняя пауза касается только процесса производства — планирование будущих проектов и продажу текущих никто не отменял. Например, сейчас у нас в самом разгаре фаза продаж картины "Спутник", которая ещё в марте был отобрана в программу Tribeca Film Festival. А в апреле стало известно, что права на этот фильм приобрёл один из крупнейших американских хоррор-дистрибьюторов IFC Midnight — а значит, "Спутник" увидят и американские зрители. Также идёт процесс дополнительных продаж фильма "Вторжение", а наш релиз "Лёд-2" уже был показан в Великобритании, США, Франции, Швейцарии и на других территориях. Чтобы такие примеры стали закономерностью, несмотря на произошедшие за последние месяцы события, нам необходима площадка, которая станет связующим звеном между российскими игроками индустрии и иностранными дистрибьюторами», — рассказал основатель компании Art Pictures Фёдор Бондарчук.
Председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов отметил, что «сейчас очень важно привлечь крупные цифровые зарубежные платформы, на которых смотрение контента в период самоизоляции только возрастает. И если мы при государственной поддержке сможем обеспечить бизнес-коммуникации с представителями зарубежных телеканалов и VOD сервисов, принимающими решение о закупке, это будет серьёзной поддержкой для индустрии кино. Мы видим, что наш контент сейчас охотно закупают в Европе, Китае, Юго-Восточной Азии, особенно востребована российская анимация, которая по своему качеству не уступает зарубежным конкурентам. По поводу эффективности онлайн форматов на рынках уже сложился позитивный консенсус, и мы имеем отличный шанс стать одними из лидеров этого процесса. Наша кинокомпания готова принять самое активное участие».
По мнению основателя компании «Базелевс» Тимура Бекмамбетова, сейчас – идеальное время для инновационного рывка отрасли. «Российской индустрии нужны технологические и инфраструктурные решения, которые бы позволяли создателям контента быстро и эффективно продвигать контент за рубежом. Для российского кино текущая ситуация – это возможность перестать быть провинциальным рынком. Переход в онлайн и развитие технологий помогут индустрии совершить необходимый технологический скачок и выйти на новые позиции на мировых рынках», — прокомментировал режиссёр и продюсер.