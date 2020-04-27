Пользователи онлайн-кинотеатров смогут заказать попкорн для просмотра фильмов

В рамках совместной акции Okko и сервиса экспресс-доставки «Самокат» зрители в Москве и Санкт-Петербурге могут заказать уже готовый попкорн, как в кинотеатрах, с доставкой на дом. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
В приложении «Самокат» доступна подборка снеков и фильмов, которые воспроизводят атмосферу настоящего киносеанса. В том числе и фирменные наборы попкорна Okko. Заказать можно черничный вкус и микс карамелизированной черники с солью. Для пользователей, у которых нет действующей подписки в Okko, онлайн-кинотеатр приготовил бонус — промокод на пакет «Оптимум» на 30 дней за 1 рубль и скидку 30% на первое продление.
Стоимость одного набора составляет 300 рублей. Доставка осуществляется сервисом «Самокат», бесплатно (вне зависимости от минимальной суммы заказа) и бесконтактным способом. Чтобы сделать заказ, необходимо скачать приложение «Самокат», указать адрес доставки, зайти в подборку «Еда и фильмы» и выбрать попкорн по вкусу.