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Канны, Берлинале и другие крупнейшие киносмотры объединились в глобальный онлайн-кинофестиваль

28 апреля
2020 год

Новости кино >>
28 апреля 2020
Благодаря фестивальному календарю, в котором царит хаос из-за коронавируса, нью-йоркский Tribeca Film Festival и видеохостинг YouTube объединились для создания онлайн-фестиваля кино «Мы едины: глобальный кинофестиваль» (We Are One: A Global Film Festival). В нём примут участие Каннский, Берлинский, Венецианский и другие крупнейшие международные киносмотры, сообщается на сайте «Трайбеки».

Канны, Берлинале и другие крупнейшие киносмотры объединились в глобальный онлайн-кинофестиваль
фото: edition.cnn

«Tribeca Enterprises совместно с YouTube объявляет о We Are One: A Global Film Festival, уникальном десятидневном кинофестивале, который пройдёт эксклюзивно на YouTube и соберёт вместе мировое сообщество повествователей, чтобы предоставить зрителям по всему миру бесплатный доступ к программе фестиваля», – говорится в пресс-релизе.

Фестиваль стартует 29 мая и продлится до 7 июня. В нём также примут участие такие смотры, как «Сандэнс», МКФ в Торонто, Карловых Варах, Локарно, Лондоне, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Токио, Иерусалиме, Сараево, Макао, Мумбаи, Марракеше, Сиднее, Гвадалахаре и Международный анимационный фестиваль в Анси. Зрителям предоставится шанс не только посмотреть кино, но и пожертвовать средства Всемирной организации здравоохранения или другим организациям, которые ведут борьбу с мировой пандемией COVID-19.

Канны, Берлинале и другие крупнейшие киносмотры объединились в глобальный онлайн-кинофестиваль
фото: screendaily.com

«Мы часто говорим об уникальной роли кино в вдохновении и объединении людей через границы и различия, чтобы помочь исцелить мир. Весь мир нуждается в лечении прямо сейчас. We Are One: A Global Film Festival объединяет кураторов, художников и рассказчиков, чтобы развлекать и помогать зрителям по всему миру. Работая с нашими выдающимися партнёрами по фестивалю и YouTube, мы надеемся, что каждый получит представление о том, что делает каждый фестиваль таким уникальным», – заявила генеральный директор Tribeca Enterprises и соучредитель кинофестиваля Tribeca Джейн Розенталь.

В рамках онлайн-киносмотра будут показаны ставшие классикой полнометражные художественные и документальные фильмы, короткометражки и музыкальные мероприятия. Планируются также обсуждения фильмов. Как уточняет Deadline, на фестивале по очевидным финансовым причинам и из-за прав нельзя будет посмотреть работы, заявленные для премьерных показов на киносмотрах 2020 года. В частности, Канны не представят ни одного фильма, но пришлют другой контент. За трансляцию отвечает официальный YouTube-канал фестиваля. Полное расписание организаторы опубликуют позднее.
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