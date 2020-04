Канны, Берлинале и другие крупнейшие киносмотры объединились в глобальный онлайн-кинофестиваль

Благодаря фестивальному календарю, в котором царит хаос из-за коронавируса, нью-йоркский Tribeca Film Festival и видеохостинг YouTube объединились для создания онлайн-фестиваля кино «Мы едины: глобальный кинофестиваль» (We Are One: A Global Film Festival). В нём примут участие Каннский, Берлинский, Венецианский и другие крупнейшие международные киносмотры, сообщается на сайте «Трайбеки».говорится в пресс-релизе Фестиваль стартует 29 мая и продлится до 7 июня. В нём также примут участие такие смотры, как «Сандэнс», МКФ в Торонто, Карловых Варах, Локарно, Лондоне, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Токио, Иерусалиме, Сараево, Макао, Мумбаи, Марракеше, Сиднее, Гвадалахаре и Международный анимационный фестиваль в Анси. Зрителям предоставится шанс не только посмотреть кино, но и пожертвовать средства Всемирной организации здравоохранения или другим организациям, которые ведут борьбу с мировой пандемией COVID-19.заявила генеральный директор Tribeca Enterprises и соучредитель кинофестиваля TribecaВ рамках онлайн-киносмотра будут показаны ставшие классикой полнометражные художественные и документальные фильмы, короткометражки и музыкальные мероприятия. Планируются также обсуждения фильмов. Как уточняет Deadline , на фестивале по очевидным финансовым причинам и из-за прав нельзя будет посмотреть работы, заявленные для премьерных показов на киносмотрах 2020 года. В частности, Канны не представят ни одного фильма, но пришлют другой контент. За трансляцию отвечает официальный YouTube-канал фестиваля . Полное расписание организаторы опубликуют позднее.