Кирилл Плетнёв и Алексей Бардуков отправятся в Крым в новом «Диверсанте»

Согласно пресс-службе телеканала, действие продолжения развернётся в июле 1942 года. Алексей Бобриков и Леонид Филатов получают приказ о ликвидации попавшего в плен капитана 1 ранга Александрова, ответственного за сдачу одного из рубежей обороны Севастополя. Первая попытка выполнить приказ заканчивается неудачей, при покушении Александров ранен и госпитализирован в тщательно охраняемый немецкий военный санаторий. Бобриков устанавливает контакт со связной Маргаритой, которая работает в немецком порту. Она помогает диверсантам проникнуть на строго охраняемый объект, где немцы прячут Александрова. После проникновения в военный санаторий под видом раненых немецких офицеров, диверсанты попадают в немецкий плен.
«Диверсант» является одним из самых рейтинговых и успешных сериалов на отечественном телевидении. Непобедимая команда советских разведчиков-диверсантов под руководством Григория Калтыгина (Владислав Галкин) задумывала и проводила сложнейшие боевые операции во вражеском тылу. Премьера телесериала Андрея Малюкова состоялась в 2004-м, а в 2007-м Игорь Зайцев снял его продолжение под названием «Диверсант. Конец войны». Ежегодный показ «Диверсанта» в эфире Первого в День Победы 9 мая стал доброй традицией.
фото: пресс-служба Первого канала
«Мы снимаем события, произошедшие уже после обороны Севастополя, когда в плен попало огромное количество людей. По большому счёту мы о Великой Отечественной войне никогда не будем знать абсолютно всё, потому что мы говорим о миллионе судеб, а у каждой из этих судеб – своя история, у каждого – своя правда, у каждого – своя война. Рассказывать об этом можно бесконечно, и никогда ты не получишь полной картины. Война показывает пиковые ситуации, когда всё в человеке обнажается – всё лучшее и худшее, что в нём есть. Мы стремились показать лучшие стороны, когда человек оказывается в ситуации выбора между жизнью и смертью. "Диверсант. Крым" – приключенческий боевик с элементами драмы. Драмы в новой части будет больше. В первом "Диверсанте" было много комедийных ситуаций, у нас юмора меньше. И война более злая, более натуральная. Война, которая пахнет кровью, пахнет смертью», – рассказал о своей новой работе режиссёр Дмитрий Иосифов.
По словам Алексея Бардукова, он «соскучился по своему персонажу, и, хотя после "Диверсанта" было ещё несколько военных ролей, я соскучился именно по Лёне Филатову, и, в первую очередь, по работе с Кириллом Плетнёвым. Хотелось окунуться в эту историю ещё раз, вспомнить, как это было прекрасно. Надеюсь, мы не ударим в грязь лицом и будем достойны самих себя того времени, сыгравших в двух первых сезонах. Главное, чего мы старались добиться, – чтобы это было не повторение той старой истории, а какой-то новый творческий вызов, чтобы наши персонажи менялись и развивались».
фото: пресс-служба Первого канала
«Для меня эта история была очень ценной и очень личной именно в контексте нашей тройки, и для меня смерть Влада Галкина – непоправимая потеря. А выходить в составе двух человек, без Влада – непривычно. Но в то же время вновь надеть форму, которая была на съёмках второго сезона, влезть в этот размер и работать снова со своим другом Лёшей Бардуковым – это, конечно же, очень здорово! Эта роль – моя юность. И я не думал, что снова буду её играть. Мне вообще кажется это спорным моментом – могут ли артисты, которые играли 20-летних, вернуться к этому же персонажу, будучи старше? Мне вот, например, уже 40», – поделился своими впечатлениями Кирилл Плетнёв.
В фильме появляются новые действующие лица, которые задействованы в крымской операции. Мастера минного дела Александрова сыграл Сергей Колтаков. «Персонаж, которого я играю, – реальный человек, друг Колчака, принявший советскую власть. Он занимался созданием глубинных мин. С режиссёром Дмитрием Иосифовом у нас уже четвёртая или пятая картина. Я больше всего боялся, что будет штормить на корабле, но мы благополучно этого избежали», – вспоминает актёр.
фото: пресс-служба Первого канала
Александр Обласов сыграл партизана, который становится проводником Бобрикова и Филатова. Для актёра это новый опыт. «Начинаются военные действия, и мой партизанский отряд забрасывают по заданию на место. В итоге Сеня становится проводником Филатова и Бобрикова. Он одессит и для того, чтобы мой персонаж говорил с одесским акцентом, я пересматривал выступления Жванецкого, пытался уловить особые интонации и звучание. У него драматически складывается судьба, в фильме мы узнаём о трагических событиях в его жизни, и, конечно, всё это накладывает на него отпечаток. Для меня самые сложные были драматические сцены, потому что я сильно подключался», – говорит Обласов.
Поскольку всё действие происходит на оккупированной немцами территории, почти половина сцен в картине – на немецком языке. А потому на съёмки были приглашены Дирк Мартенс, Адриан Цвикер, Джошуа Гротхе, Кристиан Мок и другие немецкие актёры, а русским пришлось выучить свои сцены на немецком языке. Дарье Жовнер, Кириллу Плетневу, Сергею Колтакову необходимо было много говорить на немецком, но никто из них не изучал этот язык раньше, поэтому приходилось заучивать текст и заниматься с преподавателями.
фото: пресс-служба Первого канала
«Мою героиню зовут Марго, она служит помощницей начальника порта. Но при этом у неё есть тайная сторона жизни. У неё очень насыщенная сюжетная линия: будет любовь, и измены, стрельба, драки и погони. Я первый раз участвую в таком большом проекте о войне. Немецкий текст просто зазубривала, а затем мы с переводчиком и немецкими актёрами раскладывали сцены, чтобы понять, где делать какие-то акценты и это звучало правдоподобно и правильно», – рассказала Жовнер.
Сложнее всего пришлось Артёму Алексееву, сыгравшему немецкого диверсанта обер-лейтенанта Ганса Герхарда Банзена. По словам актёра, его персонаж «прекрасно владеет любыми видами оружия, знает русский – то есть он настоящий немецкий диверсант и неординарная личность, точно выполняет порученную миссию. Я немецкий язык не знаю совсем – в школе я учил французский, потом у меня был опыт съёмок на французских проектах, арабских. А тут было огромное количество немецкого текста – 70% от роли, поэтому главная сложность была в том, чтобы зазубрить текст, для меня это была некая победа над собой. Каждый день я занимался с педагогом, учил по восемь часов текста, но в итоге немцы сказали, что меня отлично понимали, и всё получилось. Правда, ещё сказали, что у меня чувствовался французский акцент».
фото: пресс-служба Первого канала
Фильм снимали в Крыму. В съёмках сражений принимали участие крымские реконструкторы. Бардуков считает, что «военная картина – это вообще всегда сложно: массовые сцены, взрывы, оружие. Это был непростой и одновременно красивый проект, но сложно было как технически, так и физически. И сама тема войны очень эмоциональная. Съёмки проходили в лесах, горах, мы всей группой лазили по скалам, и таких сцен было немало. Бои, стрельбу, погоню снимали на камнях, перепрыгивая со скалы на скалу. Помимо этого, были интересные съёмки на корабле – немецком заправщике, который сохранился со времён войны. Там было тесно, несколько лестниц, по которым туда-сюда бегала вся группа, и было непросто развернуться, снять стрельбу».
Визуально новый сезон будет отличаться от предыдущих, поскольку на нём работал оператор Никита Рождественский, который предложил совершенно другое изображение, напоминающее современное европейское кино о войне. На сериале работали два военных консультанта, тщательно следившие за соблюдением воинского этикета, соответствием военной формы и оружия месту и времени. Художники по костюмам и реквизиторы отталкивались от документов и фотографий. «У нас в картине будет впервые (в российских и советских фильмах этого не было) показана южная немецкая форма, которая была задействована у Вермахта в Африке. Такой формы было огромное количество в Одессе и в Крыму. Об этом свидетельствуют архивные фотографии. Немецкие военные ходили в форме песочного цвета с голубыми рубашками. Также впервые появится рабочая одежда немецкого военно-морского флота и медицинские и госпитальные костюмы. Всё это шилось специально для фильма. Мы снимали в ноябре – декабре, съёмки начинались очень рано, погода нас не жаловала. Был короткий световой день, а объём материала мы за день должны были снять приличный. Костюмеры зачастую выезжали в два ночи, чтобы начать съёмки в четыре-пять утра. В съёмочные дни, когда мы снимали бой на Севастопольском рубеже, было огромное количество массовки. А после съёмок надо было привести костюмы в нормальный вид – почистить, постирать. А это "тонны одежды", и завтра новый съёмочный день. Я им глубоко благодарен за их самоотверженность», – поблагодарил Дмитрий Иосифов.