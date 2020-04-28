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Короткометражка Екатерины Тодоровской «Подстава» о встрече чиновника с чёртом доступна онлайн

28 апреля
2020 год

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28 апреля 2020
Кино-Театр.Ру совместно с компанией по фестивальному продвижению фильмов CinePromo представляет онлайн-премьеру короткометражной картины Екатерины Тодоровской «Подстава».



Лента повествует о губернаторе города N Юрии Дмитриевиче, крайне взволнованном из-за грядущего приезда следственного комитета с внеплановой проверкой. Он угрожает коллегам застрелиться самому и убить любого, кто посмеет войти к нему в кабинет. Внезапно губернатор замечает, что в его кабинете сидит незнакомый человек вполне интеллигентного вида, в строгом костюме и начищенных ботинках. Это Чёрт.

«Я изначально хотела делать короткометражку в жанре комедии, так как на тот момент это было ближе всего. В конкретном сюжете меня привлекло то, что, несмотря на лёгкую подачу материала, в основе лежит вопрос взаимоотношений человека и чего-то сверхъестественного, в данном случае чёрта. Неизвестно у кого больше проблем и кто сильнее», – рассказала режиссёр.

Короткометражка Екатерины Тодоровской «Подстава» о встрече чиновника с чёртом доступна онлайн

В картине сыграли Виталий Хаев, Ирина Бякова и Валерий Ушаков. По словам Тодоровской, она «разрабатывала персонажей на стадии написания сценария. Однако непосредственно в первый съёмочный день я окончательно осознала, как нужно действовать во многом благодаря актёрам: Виталию Хаеву, Ирине Бяковой, Валерию Ушакову. Их талант и энергетика вселили в выдуманных персонажей жизнь. Большое им спасибо за то, что согласились принять участие в фильме».

«Подстава» была показана в рамках открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна», Всемирного фестиваля, Konik Film Festival, московского фестиваля российского кино «Будем жить!» и на ряде других отечественных смотров.
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Короткометражка Екатерины Тодоровской «Подстава» о встрече чиновника с чёртом доступна онлайн фотографии
Короткометражка Екатерины Тодоровской «Подстава» о встрече чиновника с чёртом доступна онлайн фотографии
Короткометражка Екатерины Тодоровской «Подстава» о встрече чиновника с чёртом доступна онлайн фотографии
Короткометражка Екатерины Тодоровской «Подстава» о встрече чиновника с чёртом доступна онлайн фотографии
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