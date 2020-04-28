«Проект "Анна Николаевна"» продлён на второй сезон

«Проект "Анна Николаевна"» получит продолжение. Съёмки нового сезона сай-фай комедии продюсерской компании «Среда» Александра Цекало начнутся уже в этом году, а премьера запланирована на 2021-й, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD, чьим эксклюзивом является сериал.
Действие второго сезона переместится в Москву. Над сценарием продолжат работать Дмитрий Лемешев и команда авторов, участвовавшая в создании первых серий. Креативным продюсером выступит Дмитрий Нелидов.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD
«Самое сложное во втором сезоне — это сделать его лучше первого. Несмотря на всю сложность комедийного жанра, мы с Сашей Цекало, Дмитрием Лемешевым и Димой Нелидовым достаточно быстро придумали концепт второго сезона, и он будет ещё более интересным, смешным и ярким», — уверяет управляющий партнёр компании «Среда» Иван Самохвалов.