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«Проект "Анна Николаевна"» продлён на второй сезон

28 апреля
2020 год

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28 апреля 2020
«Проект "Анна Николаевна"» получит продолжение. Съёмки нового сезона сай-фай комедии продюсерской компании «Среда» Александра Цекало начнутся уже в этом году, а премьера запланирована на 2021-й, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD, чьим эксклюзивом является сериал.

Действие второго сезона переместится в Москву. Над сценарием продолжат работать Дмитрий Лемешев и команда авторов, участвовавшая в создании первых серий. Креативным продюсером выступит Дмитрий Нелидов.

«Проект Анна Николаевна» продлён на второй сезон
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD

«Самое сложное во втором сезоне — это сделать его лучше первого. Несмотря на всю сложность комедийного жанра, мы с Сашей Цекало, Дмитрием Лемешевым и Димой Нелидовым достаточно быстро придумали концепт второго сезона, и он будет ещё более интересным, смешным и ярким», — уверяет управляющий партнёр компании «Среда» Иван Самохвалов.

«Проект "Анна Николаевна"» рассказывает про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД. Режиссёром первого сезона стал Максим Пежемский. Главную роль в сериале исполнила Зоя Бербер, а компанию ей составили Сергей Гармаш, Антон Филипенко, Ирина Розанова, Фёдор Лавров и Кузьма Сапрыкин.
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Проект «Анна Николаевна»

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«Проект "Анна Николаевна"» продлён на второй сезон фотографии
«Проект "Анна Николаевна"» продлён на второй сезон фотографии
«Проект "Анна Николаевна"» продлён на второй сезон фотографии
«Проект "Анна Николаевна"» продлён на второй сезон фотографии
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