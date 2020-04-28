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Дэвид Гордон Грин создаст для HBO сериал «Восставший из ада»

28 апреля
2020 год

Новости кино >>
28 апреля 2020
Дэвид Гордон Грин поставит несколько начальных эпизодов и выступит исполнительным продюсером хоррор-сериала HBO «Восставший из ада», уверяет THR.

Телешоу, основанное на культовой киносерии и новелле Клайва Баркера «Адское сердце» (The Hellbound Heart), продолжит и расширит вселенную. За сценарий отвечают Марк Верхейден и Майкл Догерти.

Дэвид Гордон Грин создаст для HBO сериал «Восставший из ада»

Сериал никак не будет связан с грядущим ремейком «Восставшего из ада», который снимет Дэвид Брукнер под присмотром продюсера Дэвида С. Гойера.

Оригинальная хоррор-серия, насчитывающая десять фильмов, началась в 1987 году с истории про Фрэнка, всю свою сознательную жизнь искавшего смысл жизни. Однажды он приобрёл на восточном базаре старинную шкатулку Лемаршана, которая по легенде может вызвать сенобитов, демонов Внешней Тьмы, способных доставить неописуемые наслаждения. Но в итоге Фрэнка постигает печальная участь жертвы Пинхеда и его зловещих напарников.
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