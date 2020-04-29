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Первый в России кинорелиз онлайн «Спутник» обошел «Мстителей» по количеству просмотров

29 апреля
2020 год

Новости кино >>
29 апреля 2020
Фантастический триллер Егора Абраменко «Спутник», премьера которого состоялась 23 апреля на ivi, минуя кинотеатральный прокат, стал самым популярным фильмом в онлайн-кинотеатре. За первые пять дней лента с Петром Федоровым и Оксаной Акиньшиной обошла финал «Мстителей», сообщает пресс-служба ivi.

Первый в России кинорелиз онлайн «Спутник» обошел «Мстителей» по количеству просмотров
фото: kino-teatr.ru

Кроме того, «Спутник» посмотрело в три раза больше человек, чем фантастический боевик «Кома» с Любовью Аксёновой и Риналем Мухаметовым и комедийную мелодраму «Марафон желаний» за тот же период. Количество просмотров увеличилось в пять раз по сравнению с «Королем Львом» и «Аладдином». Триллер Егора Абраменко также обогнал «Аквамена» и «Звездные войны: Последние джедаи». Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в топе городов по просмотрам оказались Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск, притом на столицу пришлось 24% всей аудитории фильма.

Гендиректор и основатель онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов отметил, что практика онлайн-релизов «будет распространяться и это связано не столько с текущей эпидемиологической обстановкой, но с новыми подходами и форматами по созданию и представлению киноконтента».
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