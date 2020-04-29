Первый в России кинорелиз онлайн «Спутник» обошел «Мстителей» по количеству просмотров

Фантастический триллер
Егора Абраменко «Спутник»
, премьера которого состоялась 23 апреля на
ivi
, минуя кинотеатральный прокат, стал самым популярным фильмом в онлайн-кинотеатре. За первые пять дней лента с
Петром Федоровым
и
Оксаной Акиньшиной
обошла финал
«Мстителей»
, сообщает пресс-служба ivi.
фото: kino-teatr.ru
Кроме того, «Спутник» посмотрело в три раза больше человек, чем фантастический боевик
«Кома»
с
Любовью Аксёновой
и
Риналем Мухаметовым
и комедийную мелодраму
«Марафон желаний»
за тот же период. Количество просмотров увеличилось в пять раз по сравнению с
«Королем Львом»
и
«Аладдином»
. Триллер Егора Абраменко также обогнал
«Аквамена»
и
«Звездные войны: Последние джедаи»
. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в топе городов по просмотрам оказались Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск, притом на столицу пришлось 24% всей аудитории фильма.
Гендиректор и основатель онлайн-кинотеатра ivi
Олег Туманов
отметил, что практика онлайн-релизов
«будет распространяться и это связано не столько с текущей эпидемиологической обстановкой, но с новыми подходами и форматами по созданию и представлению киноконтента»
.