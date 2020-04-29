Ума Турман отмечает юбилей

Ума Турман родилась в 1970 году в Бостоне, долгое время жила с родителями в Индии. По возвращении из-за границы она поступила в Бостонский университет, однако вскоре перебралась в Нью-Йорк. Хотя Ума всегда сетовала на свою внешность, она начала работать моделью. В 1987-м Турман записалась на актерские курсы, и преподаватели сразу оценили ее пластичность, интеллигентность, склонность к юмору. Девушка начала сниматься в возрасте 16 лет и прославилась, когда ей исполнилось 18, благодаря фильму «Опасные связи». Похожую роль юной девы, флиртующей с очарованным ею пожилым поклонником, Ума Турман сыграла в картине «Приключения барона Мюнхгаузена».
Сама актриса в череде своих ролей особо выделяет фильм «Окончательный анализ». За первые 10 лет работы в кино она снялась в 20 фильмах, правда, в репертуаре поначалу преобладали роли второго плана. Однако присутствие Турман в картине всегда ощутимо. Наиболее яркий пример — лента «Генри и Джун», в которой она сыграла жену писателя Генри Миллера.
фото: yandex.ru
Творческая биография Умы Турман тесно связана с именем Квентина Тарантино. Кинопрорывом актрисы стало «Криминальное чтиво», за роль в котором она была номинирована на «Оскар». Танец Умы в паре с Джоном Траволтой стал культовой сценой мирового кинематографа. После этого актриса смогла выбирать сценарии и роли. Ее очередным успехом стала картина Тарантино «Убить Билла».