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Ума Турман отмечает юбилей

29 апреля
2020 год

Новости кино >>
29 апреля 2020
Сегодня, 29 апреля, американская актриса Ума Турман отмечает юбилей. Звезде «Криминального чтива» исполняется 50 лет.

Ума Турман отмечает юбилей
фото: losangeles.cbslocal.com

Ума Турман родилась в 1970 году в Бостоне, долгое время жила с родителями в Индии. По возвращении из-за границы она поступила в Бостонский университет, однако вскоре перебралась в Нью-Йорк. Хотя Ума всегда сетовала на свою внешность, она начала работать моделью. В 1987-м Турман записалась на актерские курсы, и преподаватели сразу оценили ее пластичность, интеллигентность, склонность к юмору. Девушка начала сниматься в возрасте 16 лет и прославилась, когда ей исполнилось 18, благодаря фильму «Опасные связи». Похожую роль юной девы, флиртующей с очарованным ею пожилым поклонником, Ума Турман сыграла в картине «Приключения барона Мюнхгаузена».

Сама актриса в череде своих ролей особо выделяет фильм «Окончательный анализ». За первые 10 лет работы в кино она снялась в 20 фильмах, правда, в репертуаре поначалу преобладали роли второго плана. Однако присутствие Турман в картине всегда ощутимо. Наиболее яркий пример — лента «Генри и Джун», в которой она сыграла жену писателя Генри Миллера.

Ума Турман отмечает юбилей
фото: yandex.ru

Творческая биография Умы Турман тесно связана с именем Квентина Тарантино. Кинопрорывом актрисы стало «Криминальное чтиво», за роль в котором она была номинирована на «Оскар». Танец Умы в паре с Джоном Траволтой стал культовой сценой мирового кинематографа. После этого актриса смогла выбирать сценарии и роли. Ее очередным успехом стала картина Тарантино «Убить Билла».

В середине 2000-х у актрисы стало чуть меньше запоминающихся ролей. В это время Турман снялась в лентах «Будь круче!», «Моя супер-бывшая», «Мгновения жизни», «Случайный муж». Затем появлялась в экранизации «Милый друг», а также в двух частях «Нимфоманки» Ларса фон Триера. В апреле 2017 года актриса возглавила жюри программы «Особый взгляд» 70-го Каннского кинофестиваля. За последние несколько лет с участием Турман вышло несколько картин, в числе которых «Аферисты поневоле», «Дом, который построил Джек», сериал «Покои» и лента «Где моя челюсть, чувак», российский релиз которой ожидается в этом году.
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