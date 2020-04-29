На «Оскар» смогут претендовать фильмы, не вышедшие в кинотеатральный прокат

Американская киноакадемия объявила о новых правилах отбора номинантов на «Оскар» в условиях пандемии. Претендовать на престижную награду теперь смогут фильмы, премьера которых состоялась на онлайн-платформах, сообщается на сайте премии.
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Такое решение было принято из-за повсеместного закрытия кинотеатров. Как только они снова заработают, ограничение будет снято в день, назначенный Академией. Это касается только 93-й церемонии вручения премии, которая состоится 28 февраля 2021 года. Ранее номинантами на «Оскар» могли стать фильмы, которые показывали в любом коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса не менее трех раз в сутки в течении недели. На данный момент Академия приняла решения включить в перечень городов Нью-Йорк, Чикаго, Майами и Атланту.
Изменения затронули и сами номинации. Награды за «Лучший звук» и «Лучшее сведение звука» объединят в одну категорию за главные достижения в области звука. Претендентами на главный приз за музыку смогут стать фильмы, в которых используется не менее 60% оригинального саундтрека. Для сиквелов и франшиз этот процент возрастет до 80. Кроме того, изменится процедура составления шорт-листа категории «Лучший международный фильм». В ней смогут принять участие все члены Академии. Ранее для этого было необходимо посетить спецпоказы в Беверли-Хиллз.