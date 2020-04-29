Расширенную версию «Т-34» покажут 9 мая

«Т-34» – жизнеутверждающий фильм о том, что даже во времена самых страшных испытаний есть место любви, дружбе и силе человеческого духа. Это дань уважения современников тем, кто, не задумываясь, отдал свои жизни во имя свободы родной страны. По сюжету во время наступления немцев на Москву в 1941-м молодой лейтенант Николай Ивушкин (Александр Петров) вынужден принять командование единственным уцелевшим танком Т-34 и дать бой подступившему к столице противнику. Несмотря на разгромный для немцев исход битвы, герой получает ранение и попадает в нацистский плен. Оказавшемуся в концлагере Ивушкину предстоит стать командиром танка-мишени. Он возглавит экипаж из пленных солдат, которым суждено пасть жертвами этих жестоких тренировок. Но благодаря военному мастерству и отваге, советскому экипажу с фашистами на хвосте удается вырваться из смертельной ловушки на Т-34.
В работе над проектом перед командой стояла сложнейшая задача – предельно достоверно передать атмосферу военного времени с исторической и технической точек зрения. Многие сцены снимались в кабинах настоящих боевых машин. Актерам пришлось научиться мастерски управлять танком, освоить иностранный язык и похудеть, чтобы вжиться в роли узников немецкого лагеря. По словам Виктора Добронравова, после 12 часов управления танком он попросту падал от усталости. Боевая машина будто помогала актерам нащупать более точные формы и даже слова, чтобы доподлинно передать обстановку колоссального напряжения.