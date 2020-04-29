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Сеть кинотеатров AMC отказалась показывать фильмы Universal

29 апреля
2020 год

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29 апреля 2020
Сеть кинотеатров AMC больше не будет показывать фильмы Universal Pictures после решения студии об одновременном выпуске картин и в кинотеатрах, и онлайн, сообщает Variety.

Сеть кинотеатров AMC отказалась показывать фильмы Universal
фото: pinterest.ru

Из-за пандемии премьера мультфильма Universal «Тролли: Мировой тур» состоялась 10 апреля на VOD-платформе (платный онлайн-видеоресурс). По словам главы NBCUniversal Джеффа Шелла, релиз оказался крайне успешным, поэтому студия намерена внедрить практику онлайн-показов после открытия кинотеатров.

Гендиректор AMC Theatres Адам Арон считает такой шаг грубым нарушением. Ранее студии обычно ждали 90 дней после кинотеатральной премьеры, чтобы выпустить фильмы в цифровом формате. Арон также подчеркнул, что решение киносети коснется любой студии или режиссера, который захочет нарушить установленные правила. В то же время AMC готова пообщаться с Universal, чтобы обсудить способы решения этой ситуации. В противном случае сотрудничеству придет конец.

Компания Unviersal была разочарована действиями AMC и заявлениями Национальной ассоциации владельцев кинотеатров. Представитель студии отметил, что онлайн-релиз был призван доставить людям по всему миру радость. Студия по-прежнему верит в кинотеатральный прокат и будет выпускать свои ленты на платформах, когда этот способ будет действительно целесообразен.
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