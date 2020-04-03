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Формат российского сериала «257 причин, чтобы жить» продан в другие страны

3 апреля
2020 год

Новости кино >>
3 апреля 2020
У российского сериала «257 причин, чтобы жить» от видеосервиса START появятся зарубежные ремейки. Немецкая компания Beta Film займется международными продажами проекта. Об этом стало известно по итогам крупнейшего кинорынка MIPTV, который в этом году работал в онлайн-формате из-за пандемии, уточняют оргназиторы.

Формат российского сериала «257 причин, чтобы жить» продан в другие страны
фото: видеосервис START

Европейская компания приобрела права на дистрибуцию готового сериала и формата на все территории, за исключением США. Как отметил Леонид Годик, вице-президент по международным продажам и закупкам Beta Film, «у сериала есть все, что нужно для успеха: сильная героиня, интересная история и юмор, который не мешает всерьез говорить о важных вещах».

Российский проект с Полиной Максимовой рассказывает о девушке, которая переживает ремиссию и собирается вернуться к нормальной жизни. Сериал вошел в программу фестиваля Canneseries в рамках MIPTV. Изначально международная премьера «257 причин, чтобы жить» была запланирована на апрель, но ранее стало известно, что в этом году Canneseries откроется 9 октября и продлится до 14 октября.
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