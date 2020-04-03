ревью

Disney+ нашел сценариста для сериала про Оби-Вана Кеноби

Николь Кидман исполнит главную роль в сериале для Amazon

Формат российского сериала «257 причин, чтобы жить» продан в другие страны

Это будет постановка о восточном фольклорном персонаже Ходже Насреддине.

Константин Хабенский сыграет в спектакле Тимура Бекмамбетова в Театре Наций

Юлия Пересильд рассказала о переезде в деревню, новых хобби и «Сказочных чтениях»

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«Спаси меня». 1 сезон

Образцовый житель Лондона обвиняется в похищении дочери, которой никогда не видел.