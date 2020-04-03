Disney+ нашел сценариста для сериала про Оби-Вана Кеноби

Сценарий для безымянного сериала сервиса Disney+ про джедая Оби-Вана Кеноби напишет Джоби Харольд, ранее работавший над фильмом «Меч короля Артура», сообщает Variety.
фото: variety.com
В январе проект покинул сценарист Хуссейн Амини («Белоснежка и охотник», «Драйв»), и студия долгое время искала ему замену. Известно, что первоначальная версия текста Амини не понравилась главе Lucasfilm Кэйтлин Кеннеди из-за схожести сюжета с «Мандалорцем». Было решено заморозить проект, пока не будет найден новый автор. Для Харольда это будет первый опыт написания телесериала. Недавно он продюсировал ленту «Джон Уик 3», а сейчас продолжает работать над сценарием хоррора Зака Снайдера«Армия мертвецов».