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Disney+ нашел сценариста для сериала про Оби-Вана Кеноби

3 апреля
2020 год

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3 апреля 2020
Сценарий для безымянного сериала сервиса Disney+ про джедая Оби-Вана Кеноби напишет Джоби Харольд, ранее работавший над фильмом «Меч короля Артура», сообщает Variety.

Disney+ нашел сценариста для сериала про Оби-Вана Кеноби
фото: variety.com

В январе проект покинул сценарист Хуссейн Амини («Белоснежка и охотник», «Драйв»), и студия долгое время искала ему замену. Известно, что первоначальная версия текста Амини не понравилась главе Lucasfilm Кэйтлин Кеннеди из-за схожести сюжета с «Мандалорцем». Было решено заморозить проект, пока не будет найден новый автор. Для Харольда это будет первый опыт написания телесериала. Недавно он продюсировал ленту «Джон Уик 3», а сейчас продолжает работать над сценарием хоррора Зака Снайдера «Армия мертвецов».

Ранее стало известно, что к роли Оби-Вана Кеноби вернется Юэн Макгрегор. А режиссерское кресло займет Дебора Чоу, которая сняла несколько эпизодов «Мандалорца» и работала над сериалами «Мистер Робот», «Джессика Джонс» и «Лучше звоните Солу».
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