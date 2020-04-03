«Мосфильм» запустит свой телеканал

1 сентября будет запущен новый телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» – совместный проект медиахолдинга ВГТРК и киноконцерна «Мосфильм». Он будет доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.
По словам гендиректора студии Карена Шахназарова, «Мосфильм» продолжит сотрудничество с центральными телеканалами, при этом расставляя свои приоритеты. Главным редактором «Мосфильм. Золотая коллекция» назначен Александр Нечаев, заместитель гендиректора ВГТРК.