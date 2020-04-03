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«Мосфильм» запустит свой телеканал

3 апреля
2020 год

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3 апреля 2020
1 сентября будет запущен новый телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» – совместный проект медиахолдинга ВГТРК и киноконцерна «Мосфильм». Он будет доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

«Мосфильм» запустит свой телеканал
фото: vashifinancy.ru

Основу сетки составят более тысячи картин советской и российской классики «Мосфильма» – «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи», «Девчата», «Служебный роман», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». В эфире появятся и современные фильмы, созданные при участии ВГТРК. В их числе «Движение вверх», «Легенда №17», «Т-34», «Салют-7», «Экипаж» и другие проекты телеканала «Россия».

По словам гендиректора студии Карена Шахназарова, «Мосфильм» продолжит сотрудничество с центральными телеканалами, при этом расставляя свои приоритеты. Главным редактором «Мосфильм. Золотая коллекция» назначен Александр Нечаев, заместитель гендиректора ВГТРК.
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персоны
Карен Шахназаров
фильмы
Бриллиантовая рукаДвижение вверхДевчатаДжентльмены удачиИван Васильевич меняет профессиюИрония судьбы, или С лёгким паром!Кавказская пленница, или Новые приключения ШурикаЛегенда №17Любовь и голубиМосква слезам не веритСалют-7Служебный романТ-34Экипаж

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