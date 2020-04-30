Владимир Епифанцев и Максим Сапрыкин стали партизанами в «Алёше»

В день 75-летия Великой Победы, 9 мая, в 19.35 НТВ покажет четырёхсерийную военную драму Юрия Поповича «Алёша» производства «Киностудии КИТ» с Владимиром Епифанцевым и Максимом Сапрыкиным в главных ролях. Согласно пресс-службе телеканала, в основу сценария легла повесть советского писателя Ивана Пташникова «Найдорф», рассказывающая о последней фашистской блокаде в одном из партизанских районов Белоруссии и о первых днях освобождения от оккупантов, когда в сожжённые сёла вернулись люди.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Действие картины разворачивается в 1944 году, когда началась белорусская наступательная операция «Багратион», которую впоследствии назовут одной из крупнейших военных операций за всю историю. С одной стороны – солдаты одной из самых опасных и безжалостных армий в мире, а с другой – русские партизаны: измотанные, усталые, израненные, голодные. Партизаны, среди которых 16-летний Алёша (Сапрыкин) и крестьянин Ефрем Жаворонок (Епифанцев), готовятся дать отпор многотысячной армии Вермахта, приближающейся к селу Найдорф. На их пути появляются, на первый взгляд, непреодолимые препятствия, но герои твёрдо помнят, что за спиной – Родина, поэтому отступать нельзя.
«Основным ориентиром для меня был герой фильма "Иди и смотри": Флёра очень потряс меня, поэтому я хотел быть немного похожим на него. В нашем фильме мой герой разговаривает на трасянке, а я совершенно не знаю этих особенностей, поэтому сложно было учить роль. Но мне очень помогала съёмочная группа: надиктованный текст мне присылали в мессенджере, так я готовился. Конечно, были трудности с произношением и интонацией, но я приложил максимум усилий, чтобы получилось максимально правдиво», – рассказал о своём персонаже Максим Сапрыкин.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Анна Попова исполнила роль уставшей от войны и скитаний жены Жаворонка, которая отказывается покидать родное село, но ради семьи – мужа и детей – готова на всё. По словам актрисы, ей «всегда хотелось поработать с таким материалом, к тому же, в моей фильмографии до "Алёши" не было военных картин, поэтому это моя первая роль в подобном фильме. Моя героиня – Кланя, по крови она немка, но большую часть жизни прожила в Белоруссии. Она чувствует себя чужой среди местных жителей, поэтому им не доверяет. Главное в её жизни – семья, муж и дети. Было очень интересно понять мою героиню, разобраться в том, что испытывали женщины в это страшное время».