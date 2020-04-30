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Анна Васильева выслушает жуткие истории в хоррор-сериале «Не бойся»

30 апреля
2020 год

Новости кино >>
30 апреля 2020
На YouTube вышла первая серия нового российского хоррор-сериала «Не бойся», каждый эпизод которого длится всего 6-7 минут и начинается одинаково: девушка-оператор кол-центра психологической помощи снимает трубку, чтобы услышать новую жуткую историю человека, с которым прямо сейчас происходит что-то нехорошее. Есть у сериала и сквозная сюжетная линия, которая постепенно раскрывает предысторию главной героини и её личные кошмары. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3.



Проект появился на свет благодаря продюсеру Владиславу Северцеву, работавшему над фильмами «Пиковая дама: Чёрный обряд», «Невеста» и «Пиковая дама: Зазеркалье». Сценарист и режиссёр сериала – Евгений Колядинцев, автор «Рассвета». А главную роль исполняет Анна Васильева, снимавшаяся у Колядинцева в короткометражке «Спойлер», тепло принятой любителями ужасов. «Не бойся» выпущен на YouTube-канале «ТВ-3 Dark» – это новый дом «быстрых» триллеров от телеканала, где будут выходить оригинальные веб-сериалы и короткометражные хорроры молодых российских режиссёров. Свежие серии «Не бойся» будут появляться каждую неделю по четвергам.

«Это был очень необычный и интересный опыт. Впервые я работал с таким форматом, когда за короткое время нужно и рассказать историю, и напугать зрителя, – утверждает Владислав Северцев. – Мне кажется, нам это удалось, и я очень рад, что "Не бойся" станет первым проектом на новом канале "ТВ-3 Dark"».

Анна Васильева выслушает жуткие истории в хоррор-сериале «Не бойся»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

«Не бойся» состоит из малобюджетных, но очень точных в деталях и оттого ещё более жутких историй, которые, кажется, действительно могли бы случиться с каждым из нас прямо здесь и сейчас. Локации сериала – обшарпанные девятиэтажки, полутёмные шиномонтажи, глухие дачи. Герои одеты и выглядят так, как выглядят все те, кого мы ежедневно встречаем на улице, в метро или на работе (вернее, встречали – пока не началась эпидемия). И ситуации, в которых эти герои оказываются, на первый взгляд тоже кажутся очень будничными: будь то история парня, захотевшего себе, на беду, набить макабрическую татуировку или рассказ музыканта, который каждую ночь в одно и то же время слышит одну и ту же музыку по радио, – вот только радио в его квартире никогда не было.
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Анна Васильева выслушает жуткие истории в хоррор-сериале «Не бойся» фотографии
Анна Васильева выслушает жуткие истории в хоррор-сериале «Не бойся» фотографии
Анна Васильева выслушает жуткие истории в хоррор-сериале «Не бойся» фотографии
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