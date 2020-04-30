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Второй сезон «Моста» стартует в конце весны

30 апреля
2020 год

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30 апреля 2020
На Start 22 мая состоится эксклюзивная премьера десятисерийного продолжения сериала «Мост» с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым. Первый сезон показал в 2018-м НТВ, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Второй сезон «Моста» стартует в конце весны
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Остросюжетный детектив представляет собой адаптацию популярного одноимённого шведско-датского сериала. По сюжету на мосту между Эстонией и Россией обнаруживают труп. Совместное российско-эстонское расследование ведут Максим Казанцев (Пореченков) и Инга Веермаа (Дапкунайте). В новом сезоне в опору Петербургской дамбы врезается катер, на палубе которого расположены манекены: мужчина, женщина и двое детей. Но спасатели обнаруживают, что вместо женского манекена – труп Марты Андерсаа, консула Эстонии. Для расследования этого преступления Казанцеву и Веермаа вновь предстоит объединиться. Ведь это убийство – не последнее, и маньяк по прозвищу Инсталлятор идёт по следам «грешников», которых надо наказать.

Второй сезон снимал Максим Василенко, первый – Константин Статский. Как признавалась продюсер сериала Юлия Сумачева, «стилистические решения сезонов будут отличаться, и увидеть главных героев первого сезона глазами другого режиссёра нам показалось интересным ходом».

Второй сезон «Моста» стартует в конце весны
фото: пресс-служба видеосервиса Start

В продолжении «Моста» снялись петербургские, московские и эстонские актёры, причем в съёмках участвовали не только профессионалы. «Коллективные действия спецназа во время вооруженных захватов, например, в фильме выполняют настоящие бойцы. Я долго описывал их командиру сложные мизансцены, коллективную партитуру и способ передвижения в кадре, после чего тот двумя-тремя быстрыми движениями кисти передавал бойцам весь смысл сказанного в одно мгновение. И всё получалось с первого дубля. Исполнители ролей патологоанатома, психиатра, богемных фриков, к слову, тоже не актёры, надеюсь, что это добавляет фильму достоверности. Сила духа понадобилась и Ингеборге – в момент выстрела сквозь зеркало допросной. Каскадёры знают, как опасно может быть разлетающееся стекло в небольшом помещении», – вспоминает Максим Василенко.

Съёмки проходили в Эстонии и России в пяти городах: на экране появятся Таллин, Нарва, Ивангород, Санкт-Петербург и Сочи. У сериала сразу два оператора-постановщика: Артём Емельянов и Сергей Авилов. Один из них создавал мир «дневной», в котором живут обычные люди, с привычными проблемами и слабостями, другой – мир «ночи», наполненный ницшеанскими персонажами, которые считают себя вправе забирать чужую жизнь или оставлять её. Эти миры пересекаются через «порталы», которые возникают в местах преступлений.

Второй сезон «Моста» стартует в конце весны
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«На мой взгляд, премьера второго сезона сериала "Мост" на платформе Start интересна благодаря абсолютно иному, по сравнению с эфирными каналами, способу смотрения: зритель сам регулирует режим и скорость погружения в историю. Аудитория платформы – вдумчивый, хорошо насмотренный, активно участвующий в сотворчестве зритель. Красота – в глазах смотрящего, и выстраивать в голове свою картину увиденного — это полноценный творческий акт, происходящий уже по ту сторону экрана», – уверен режиссёр.

Помимо вышеназванных, в сериале также сыграли Мария Скуратова, Алёна Кучкова, Денис Портнов, Юрий Ковалёв, Андрюс Паулавичюс, Оксана Базилевич, Владимир Селезнёв и другие актёры. Эпизоды будут выходить с 22 мая эксклюзивно на Start по пятницам.
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На НТВ состоится премьера сериала «Мост»
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Второй сезон «Моста» стартует в конце весны фотографии
Второй сезон «Моста» стартует в конце весны фотографии
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