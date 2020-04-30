Киркоров, Галустян и Медынич сыграли в комедийном сериале о самоизоляции

Согласно пресс-службе «СТС Медиа», коварное слово «самоизоляция» объединяет таких героев, как недалёкие инстаграмщицы, сумасшедшие лайфхакеры, жадные до денег звёзды шоу-бизнеса, меркантильные дети-блогеры, проклинающие зум учительницы и родители на грани нервного срыва. В частности, Киркоров не побоялся сыграть коллегу по цеху — суперпопулярного артиста, оставшегося без заоблачных гонораров. Чтобы оплатить ипотеку и другие затраты, звезда соглашается даже на рекламу дешёвых презервативов «Пупырка».
фото: пресс-служба «СТС Медиа»
Психолога «на грани» играет Ольга Медынич. Её героиню сильно бесит собственный муж в исполнении реального супруга актрисы Джемала Тетруашвили. «Я играю психолога, который учит справляться с проблемами в карантине, хотя сама находится в полуистеричном состоянии. Конечно, это комедия, причём с карикатурным существованием в кадре. А вообще, формат такой съёмки — это прекрасный выход из ситуации. Хорошо, что мы не унываем, а делаем новые классные проекты», — рассказала актриса.