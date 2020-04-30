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Киркоров, Галустян и Медынич сыграли в комедийном сериале о самоизоляции

30 апреля
2020 год

Новости кино >>
30 апреля 2020
На онлайн-платформе more.tv и цифровых ресурсах «СТС Медиа» 4 мая выходит десятисерийный скетчком #вмаскешоу, в котором герои учатся справляться с жизнью на карантине, ищут и переизобретают себя. Актуальный формат screenlife примерили на себя Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Ольга Медынич, Марина Федункив, Максим Лагашкин, Яна Кошкина, Владимир Сычёв, Михаил Тарабукин и другие звёзды.

Согласно пресс-службе «СТС Медиа», коварное слово «самоизоляция» объединяет таких героев, как недалёкие инстаграмщицы, сумасшедшие лайфхакеры, жадные до денег звёзды шоу-бизнеса, меркантильные дети-блогеры, проклинающие зум учительницы и родители на грани нервного срыва. В частности, Киркоров не побоялся сыграть коллегу по цеху — суперпопулярного артиста, оставшегося без заоблачных гонораров. Чтобы оплатить ипотеку и другие затраты, звезда соглашается даже на рекламу дешёвых презервативов «Пупырка».

Киркоров, Галустян и Медынич сыграли в комедийном сериале о самоизоляции
фото: пресс-служба «СТС Медиа»

Психолога «на грани» играет Ольга Медынич. Её героиню сильно бесит собственный муж в исполнении реального супруга актрисы Джемала Тетруашвили. «Я играю психолога, который учит справляться с проблемами в карантине, хотя сама находится в полуистеричном состоянии. Конечно, это комедия, причём с карикатурным существованием в кадре. А вообще, формат такой съёмки — это прекрасный выход из ситуации. Хорошо, что мы не унываем, а делаем новые классные проекты», — рассказала актриса.

Над скетчкомом работали режиссёры Рустам Ильясов, Марюс Вайсберг, Марк Горобец и Константин Смирнов. В кадре зрители увидят видеоконференции, сторис, прямые эфиры, посты в социальных сетях и другие актуальные digital-форматы. Проект будет выходит по две 12-минутные серии в неделю.
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Киркоров, Галустян и Медынич сыграли в комедийном сериале о самоизоляции фотографии
Киркоров, Галустян и Медынич сыграли в комедийном сериале о самоизоляции фотографии
Киркоров, Галустян и Медынич сыграли в комедийном сериале о самоизоляции фотографии
Киркоров, Галустян и Медынич сыграли в комедийном сериале о самоизоляции фотографии
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