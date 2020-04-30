Восстановленную версию «Освобождения» Юрия Озерова покажут онлайн в День Победы

Пресс-центр «Россия сегодня» провёл онлайн-конференцию
с директором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым
, посвящённую премьере отреставрированной военной киноэпопеи Юрия Озерова
«Освобождение
», которая состоится 9 мая на официальном YouTube-канале
киноконцерна.
«Для нас это очень важный, очень сложный проект. Восстановление устаревшего изображения требует очень много работы, каждый кадр чистится при помощи специальной компьютерной программы. На реставрацию ушло полгода, над ней работало четверо специалистов, увлечённых этим делом. Мы осуществили все реставрационные работы за вой счёт. Картина будет выпущена в формате 4К», —
рассказал Шахназаров.
Режиссёр не исключает возможности показа шедевра Озерова на большом экране, но считает, что это случится нескоро, поскольку кинотеатры откроются после спада пандемии последними, не раньше осени.
По словам Шахназарова, в настоящий момент ведётся реставрация картины Григория Чухрая
«Сорок первый
», а недавно была завершена работа по восстановлению фильма Никиты Михалкова
«Неоконченная пьеса для механического пианино
».