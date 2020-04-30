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Популярные актёры прочитают рассказы Зощенко и повесть «Трое в лодке, не считая собаки»

30 апреля
2020 год

Новости кино >>
30 апреля 2020
Фестиваль экранизаций «Читка» перенесён с лета на ноябрь, но позаботился о потенциальных зрителях, запустив онлайн-проект «Читай дома». В нём звёзды кино, театра, музыки и телевидения прочитают рассказы Михаила Зощенко и повесть Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», сообщает пресс-служба смотра.

Популярные актёры прочитают рассказы Зощенко и повесть «Трое в лодке, не считая собаки»
фото: пресс-служба фестиваля

В импровизированном марафоне приняли участие Юлия Хлынина, Александра Ребенок, Максим Лагашкин, Александр Робак, Егор Бероев, Владимир Яглыч, Алёна Бабенко, Анна Банщикова, Кирилл Кяро, Мария Шалаева, Евгения Брик, Ёлка, Степан Девонин, Андрей Мерзликин, Марьяна Спивак, Артём Ткаченко, Михаил Евланов, Юлия Пересильд, Никита Тарасов, Мария Луговая, Любовь Толкалина, Кристина Бабушкина, Катерина Шпица, Карина Разумовская, Светлана Устинова, Игорь Петренко, Вадим Верник, Евгений Морозов, Сабина Ахмедова, Карина Андоленко, Андрей Удалов, Мария Шумакова, Ирина Мазуркевич, Татьяна Лазарева, Маруся Климова и другие артисты.

Видеоролики станут доступны пользователям как по отдельности, так и в формате объединённой аудио-видео книги. Записи будут опубликованы на YouTube-канале «Читки» и в социальных сетях фестиваля, а также на сайте журнала ОК! и приложения KIOZK. Первым выложенным произведением стало «Не может быть!», рассказы Зощенко уже появились в сети, а повесть «Трое в лодке, не считая собаки» будет выложена 4 мая.
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