Популярные актёры прочитают рассказы Зощенко и повесть «Трое в лодке, не считая собаки»

Фестиваль экранизаций «Читка» перенесён с лета на ноябрь, но позаботился о потенциальных зрителях, запустив онлайн-проект «Читай дома». В нём звёзды кино, театра, музыки и телевидения прочитают рассказы Михаила Зощенко и повесть Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», сообщает пресс-служба смотра.
Видеоролики станут доступны пользователям как по отдельности, так и в формате объединённой аудио-видео книги. Записи будут опубликованы на YouTube-канале «Читки» и в социальных сетях фестиваля, а также на сайте журнала ОК! и приложения KIOZK. Первым выложенным произведением стало «Не может быть!», рассказы Зощенко уже появились в сети, а повесть «Трое в лодке, не считая собаки» будет выложена 4 мая.