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Российские мультсериалы «Тима и Тома» и «ПинКод» покажут за рубежом

4 апреля
2020 год

Новости кино >>
4 апреля 2020
Группа Компаний «Рики» продала за рубеж права на показ мультфильма «Тима и Тома» и научно-познавательного сериал вселенной «Смешариков»«ПинКод». Об этом стало известно по итогам международного кинорынка MIPTV, который в этом году работал в онлайн-формате.

Российские мультсериалы «Тима и Тома» и «ПинКод» покажут за рубежом
фото: Пресс-служба Группы Компаний «Рики»

Берлинская компания Da Vinci Media будет транслировать «ПинКод» в Польше, Азии, странах Ближнего Востока, Африке, Греции и Турции на протяжении пяти лет. По словам гендиректора Уны Супут, «это прекрасный анимационный проект, обучающий детей основам физики, химии и биологии с помощью занимательных сюжетов и замечательных персонажей».

Мультсериалом «Тима и Тома» займется английское агентство Edutainment Licensing. Российский анимационный сериал покажут в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, а также по всему миру для школьных и библиотечных цифровых платформ. Компания будет продавать лицензии на производство игрушек и детских товаров. «Тиму и Тому» озвучивают дети, а каждый эпизод – это приключенческая история, из которой дети и родители могут извлечь урок, уточняют создатели мультфильма.
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