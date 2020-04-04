Российские мультсериалы «Тима и Тома» и «ПинКод» покажут за рубежом

Группа Компаний «Рики» продала за рубеж права на показ мультфильма «Тима и Тома» и научно-познавательного сериал вселенной «Смешариков» – «ПинКод». Об этом стало известно по итогам международного кинорынка MIPTV, который в этом году работал в онлайн-формате.
фото: Пресс-служба Группы Компаний «Рики»
Берлинская компания Da Vinci Media будет транслировать «ПинКод» в Польше, Азии, странах Ближнего Востока, Африке, Греции и Турции на протяжении пяти лет. По словам гендиректора Уны Супут, «это прекрасный анимационный проект, обучающий детей основам физики, химии и биологии с помощью занимательных сюжетов и замечательных персонажей».
Мультсериалом «Тима и Тома» займется английское агентство Edutainment Licensing. Российский анимационный сериал покажут в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, а также по всему миру для школьных и библиотечных цифровых платформ. Компания будет продавать лицензии на производство игрушек и детских товаров. «Тиму и Тому» озвучивают дети, а каждый эпизод – это приключенческая история, из которой дети и родители могут извлечь урок, уточняют создатели мультфильма.