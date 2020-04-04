Пандемия вдохновила продюсеров «Офиса» на создание сериала про удаленную работу

Продюсеры сериала «Офис»Бен Силверман и Пол Либерштейн займутся созданием комедийного проекта про удаленную работу. Источником вдохновения послужила пандемия, из-за которой миллионы людей по всему миру были вынуждены самоизолироваться, сообщает Deadline.
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Сериал расскажет о боссе-вундеркинде, который хочет повысить трудоспособность своих сотрудников. Чтобы наладить между ними связь, он просит их взаимодействовать друг с другом в режиме онлайн на протяжении всего рабочего дня.
«Многие из нас ежедневно участвуют в онлайн-конференциях по работе. Сейчас мы должны искать новые способы оставаться на связи и быть продуктивными», — рассказал Силверман.