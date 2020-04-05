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Последний сериал документалиста Александра Расторгуева доступен для онлайн-просмотра

5 апреля
2020 год

Новости кино >>
5 апреля 2020
Последний сериал документалиста Александра Расторгуева «Это я» стал доступен для онлайн-просмотра. Первые десять эпизодов реалити-проекта опубликованы на Start. Далее каждое воскресенье на платформе будут появляться пять серий, уточняет пресс-служба сервиса.

Последний сериал документалиста Александра Расторгуева доступен для онлайн-просмотра

Восемь героинь реалити-проекта – обычные российские женщины, выбранные на всероссийском кастинге, – записывали на камеру свою ежедневную жизнь. У каждой из них – близкие многим проблемы. Одна должна была принять сложное решение – рожать ли ребёнка, отец которого её бросил. Другая мечтала о собственном бизнесе, третья скрывала от матери роман с бывшим, сбежавшим год назад из-под венца. Привыкнув к камере, героини не останавливали съёмку даже в самые эмоциональные моменты. Их слёзы, радости, ссоры и сомнения появлялись на экране без цензуры и без прикрас. К тому же все истории развивались в реальном времени: новые серии монтировались по мере поступления материала от героинь, а не готовились заранее как «сезон». Чем закончится каждая из историй, куда приведёт – не знали ни авторы, ни сами героини.

По словам шеф-редактора проекта Сусанны Баранжиевой, «Сашину жизнь трагически оборвали, когда он планировал новое большое кино. И получается, что сериал "Это я" – последний масштабный завершённый проект Расторгуева. Почему он про женщин? Ещё когда мы проводили кастинг в Ростове-на-Дону перед съёмками фильмов "Я тебя люблю", "Я тебя не люблю", мы поняли: у России женское лицо… Женщины предъявляли свою единственную жизнь, в которой в одиночку растили детей или верховодили мужьями, без устали искали свою вторую половину, кидались в схватку за мужиков, а потом годами их нянчили... Они брали на себя ответственность, то есть, делали именно то, что в первую голову должен делать режиссёр. Они режиссировали свою жизнь и готовы были её предъявить на обозрение. Подлинную! Такая отвага... Мы собирались делать подобный проект и с мужчинами. Начинали кастинг. Тысячи претендентов – база сохранилась. Было намерение сделать детский сериал. Саша вёл переговоры с разными телеканалами. Флобер говорил: "Госпожа Бовари – это я". Слава Богу, и Сашиной жизни хватило, чтобы вместе с героинями сказать: "Это я"».

Последний сериал документалиста Александра Расторгуева доступен для онлайн-просмотра
фото: start.ru

Продюсер видеосервиса Start Ирина Сосновая считает Расторгуева «одним из лучших документалистов страны». «Он поставил уникальный эксперимент над формой документального кино, научив героев снимать себя самостоятельно. В его фильмах персонажи и обстоятельства выглядят настолько естественными, что порой кажется, что их никто не режиссировал. В этом и был феномен Расторгуева. В его проектах всегда было много правды и красоты, а режиссёрами, которые эту красоту создавали, была сама жизнь и Саша. Я уверена, что зритель почувствует, насколько "Это я" особенный проект. И нам очень важно, что Сашин последний, давшийся так непросто, многосерийный фильм, увидит интернет-аудитория», – отмечает продюсер.

Проект выходил в эфире Первого канала, однако все серии так и не были показаны, а онлайн-премьера сериала не состоялась.

«"Это я" – последний проект удивительного, уникального и безмерно талантливого режиссёра Александра Расторгуева. Который любил его как своего ребёнка. Вкладывал все силы, всю душу. И... не всегда слышал замечания, связанные с необходимостью делать проект для аудитории федерального канала. Саша, как настоящий творец, был и сам как большой ребёнок. Он слышал, но не слушал. И продолжал делать по-своему. Но сейчас я понимаю, как хорошо, что Саша не слышал. Благодаря его неуступчивости и упорству у нас остался проект "Это я!" в том виде, в котором он хотел его видеть. И голос Расторгуева, звучащий за кадром, как навигатор в жизни героинь проекта», – говорит автор идеи и креативный продюсер Елена Афанасьева.
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