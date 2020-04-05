Уилл Смит создаст новое стендап-шоу

Уилл Смит
выступит ведущим и продюсером 16-серийного комедийного стендап-шоу This Joka
, уверяет THR
.
«С помощью этого сериала на Quibi мы надеемся найти, открыть для себя и изучить новое поколение разнообразных комедийных талантов. Цель This Joka – не просто посмеяться, но найти универсальные человеческие истины, стоящие за смехом», –
цитирует издание сопрезидента продюсерской компании Смита Westbrook Studios Теренса Картера
.
В шоу вместе с новичками заявлены многие известные артисты жанра. В планах съёмки в студии, концерты, а также документальная и закулисная хроника, снятая в Лас-Вегасе. О дате выхода пока неизвестно.
Проект This Joka выйдет на новой стриминговой платформе Quibi (сокращение от quick bites), которая будет специализироваться на коротких шоу для мобильных устройств. Запуск сервиса, созданного бывшим председателем Disney Джеффри Катценбергом
, запланирован на 6 апреля.