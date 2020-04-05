Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Уилл Смит создаст новое стендап-шоу

5 апреля
2020 год

Новости кино >>
5 апреля 2020
Уилл Смит выступит ведущим и продюсером 16-серийного комедийного стендап-шоу This Joka, уверяет THR.

Уилл Смит создаст новое стендап-шоу
фото: bingepost.com

«С помощью этого сериала на Quibi мы надеемся найти, открыть для себя и изучить новое поколение разнообразных комедийных талантов. Цель This Joka – не просто посмеяться, но найти универсальные человеческие истины, стоящие за смехом», – цитирует издание сопрезидента продюсерской компании Смита Westbrook Studios Теренса Картера.

В шоу вместе с новичками заявлены многие известные артисты жанра. В планах съёмки в студии, концерты, а также документальная и закулисная хроника, снятая в Лас-Вегасе. О дате выхода пока неизвестно.

Проект This Joka выйдет на новой стриминговой платформе Quibi (сокращение от quick bites), которая будет специализироваться на коротких шоу для мобильных устройств. Запуск сервиса, созданного бывшим председателем Disney Джеффри Катценбергом, запланирован на 6 апреля.
версия для печати
Ссылки по теме
Рэпер Дрейк спродюсирует сериал «48 законов власти»
персоны
Уилл Смит

фотографии >>
Уилл Смит создаст новое стендап-шоу фотографии
Уилл Смит создаст новое стендап-шоу фотографии
Уилл Смит создаст новое стендап-шоу фотографии
Уилл Смит создаст новое стендап-шоу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Станислав Вилькин
2 апреля ушёл из жизни актёр Станислав Вилькин.

День рождения >>

Валерия Арланова
Алексей Байдаков
Наталья Бардо
Эвелина Блёданс
Наталья Кустинская
Лев Любецкий
Софья Магарилл
Николай Сороканов
Владимир Тишенков
Валери Боннетон
Элоди Буше
Мелвин Дуглас
Бетт Дэвис
Предраг 'Мики' Манойлович
Грегори Пек
Спенсер Трейси
все родившиеся 5 апреля >>

Афиша кино >>

Эмма.
драма, комедия, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2020
Z
триллер, фильм ужасов
Канада, 2019
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Киллер по вызову
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Канада, 2019
Чудо-детки: Непутёвые волшебники
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2020
Горы, солнце и любовь
комедия, мелодрама
Армения, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен