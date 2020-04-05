Финал «Слепой зоны» стартует в конце апреля

Обнародована дата выхода пятого сезона «Слепой зоны
». Финал остросюжетного детектива, состоящий из 13 эпизодов, стартует на телеканале NBC 30 апреля, сообщает Deadline
.
Примечательно, что ситуация с пандемией обошла телешоу стороной, поскольку съёмки финального сезона были закончены ещё в ноябре.
Сюжет сериала закручен вокруг потерявшей память Джейн Доу (Джейми Александер
), которую нашли без одежды в брезентовом мешке на Таймс Сквер. Всё её тело покрывают таинственные татуировки, представляющие собой ответы на многие преступления. За расследование берётся ФБР в лице Курта Уэллера (Салливан Стэплтон
) и его команды.
В популярном телешоу Мартина Джеро
(«Тёмная материя
») также заняты Одри Эспарза
, Эннис Эсмер
, Роб Браун
, Эшли Джонсон
и Мэри Элизабет Мастрантонио
.