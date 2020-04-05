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Финал «Слепой зоны» стартует в конце апреля

5 апреля
2020 год

Новости кино >>
5 апреля 2020
Обнародована дата выхода пятого сезона «Слепой зоны». Финал остросюжетного детектива, состоящий из 13 эпизодов, стартует на телеканале NBC 30 апреля, сообщает Deadline.

Примечательно, что ситуация с пандемией обошла телешоу стороной, поскольку съёмки финального сезона были закончены ещё в ноябре.

Финал «Слепой зоны» стартует в конце апреля

Сюжет сериала закручен вокруг потерявшей память Джейн Доу (Джейми Александер), которую нашли без одежды в брезентовом мешке на Таймс Сквер. Всё её тело покрывают таинственные татуировки, представляющие собой ответы на многие преступления. За расследование берётся ФБР в лице Курта Уэллера (Салливан Стэплтон) и его команды.

В популярном телешоу Мартина ДжероТёмная материя») также заняты Одри Эспарза, Эннис Эсмер, Роб Браун, Эшли Джонсон и Мэри Элизабет Мастрантонио.
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персоны
Роб БраунЭшли ДжонсонМэри Элизабет МастрантониоСалливан Стэплтон

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Финал «Слепой зоны» стартует в конце апреля фотографии
Финал «Слепой зоны» стартует в конце апреля фотографии
Финал «Слепой зоны» стартует в конце апреля фотографии
Финал «Слепой зоны» стартует в конце апреля фотографии
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