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Перед Новым годом в США начнёт работу Музей киноакадемии

5 апреля
2020 год

Новости кино >>
5 апреля 2020
В Лос-Анджелесе 14 декабря откроется Музей Американской академии кинематографических искусств и наук. Среди первых кинематографистов, изъявивших желание сотрудничать с ним, числятся режиссёры Педро Альмодовар, Спайк Ли, композитор Хильдур Гуднадоттир и звукорежиссёр Бен Бёртт, работавший над «Звёздными войнами» и фильмами про Индиану Джонса, уточняет Variety.

Перед Новым годом в США начнёт работу Музей киноакадемии
фото: nytimes.com

«Мы откроем Музей Академии выставками и программами, которые осветят сложный и увлекательный мир кино — его искусства, технологий, художников, истории и социального воздействия — с помощью разнообразных и интересных голосов. Мы расскажем истории кинопроизводства — праздничные, образовательные, а иногда критические и неудобные. Основываясь на уникальных коллекциях и опыте Академии, первые выставки Музея сделают его абсолютно исключительным в мире кино», — цитирует издание директора музея Билла Крамера.

Шестиуровневый Музей Академии расположится на бульваре Уилшир и Фэрфакс-авеню. Несколько постоянных экспозиций будут посвящены таким картинам, как «Волшебник страны Оз», «Гражданин Кейн», «Матрица», а также мультфильмам студии Ghibli Хаяо Миядзаки.
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персоны
Педро АльмодоварХильдур ГуднадоттирСпайк ЛиХаяо Миядзаки
фильмы
Волшебник страны ОзГражданин КейнЗвёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаМатрица

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