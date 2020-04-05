Перед Новым годом в США начнёт работу Музей киноакадемии

В Лос-Анджелесе 14 декабря откроется Музей Американской академии кинематографических искусств и наук. Среди первых кинематографистов, изъявивших желание сотрудничать с ним, числятся режиссёры Педро Альмодовар
, Спайк Ли
, композитор Хильдур Гуднадоттир
и звукорежиссёр Бен Бёртт
, работавший над «Звёздными войнами
» и фильмами про Индиану Джонса, уточняет Variety
.
«Мы откроем Музей Академии выставками и программами, которые осветят сложный и увлекательный мир кино — его искусства, технологий, художников, истории и социального воздействия — с помощью разнообразных и интересных голосов. Мы расскажем истории кинопроизводства — праздничные, образовательные, а иногда критические и неудобные. Основываясь на уникальных коллекциях и опыте Академии, первые выставки Музея сделают его абсолютно исключительным в мире кино», —
цитирует издание директора музея Билла Крамера
.
Шестиуровневый Музей Академии расположится на бульваре Уилшир и Фэрфакс-авеню. Несколько постоянных экспозиций будут посвящены таким картинам, как «Волшебник страны Оз
», «Гражданин Кейн
», «Матрица
», а также мультфильмам студии Ghibli Хаяо Миядзаки
.