Не стало актрисы Ширли Дуглас, снимавшейся у Кубрика и Кроненберга

5 апреля в Торонто скончалась канадская актриса Ширли Дуглас
, запомнившаяся зрителям ролью миссис Старч в «Лолите
» Стэнли Кубрика
. Ей было 86 лет. О смерти матери сообщил на своей странице в Twitter Кифер Сазерленд
.
«Этим утром моя мать, Ширли Дуглас, ушла из жизни в результате осложнений после пневмонии (не связанной с COVID19). Моя мама была необыкновенной женщиной, которая прожила невероятную жизнь», –
написал актёр.
Ширли Джин Дуглас
родилась 2 апреля 1934 года в канадском городе Уэйберн в семье политика Томми Дугласа
. В качестве актрисы дебютировала в 1953-м и за свою жизнь успела сыграть более 40 ролей в кино и на телевидении. Помимо «Лолиты», её можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Альфред Хичкок представляет
», «Связанные насмерть
» Дэвида Кроненберга
, «Месмер
» Роджера Споттисвуда
и «Ищите женщину
» Кифера Сазерленда. Была замужем за актёром Дональдом Сазерлендом
.