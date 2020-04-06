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Не стало актрисы Ширли Дуглас, снимавшейся у Кубрика и Кроненберга

6 апреля
2020 год

Новости кино >>
6 апреля 2020
5 апреля в Торонто скончалась канадская актриса Ширли Дуглас, запомнившаяся зрителям ролью миссис Старч в «Лолите» Стэнли Кубрика. Ей было 86 лет. О смерти матери сообщил на своей странице в Twitter Кифер Сазерленд.

Не стало актрисы Ширли Дуглас, снимавшейся у Кубрика и Кроненберга

«Этим утром моя мать, Ширли Дуглас, ушла из жизни в результате осложнений после пневмонии (не связанной с COVID19). Моя мама была необыкновенной женщиной, которая прожила невероятную жизнь», – написал актёр.

Ширли Джин Дуглас родилась 2 апреля 1934 года в канадском городе Уэйберн в семье политика Томми Дугласа. В качестве актрисы дебютировала в 1953-м и за свою жизнь успела сыграть более 40 ролей в кино и на телевидении. Помимо «Лолиты», её можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Альфред Хичкок представляет», «Связанные насмерть» Дэвида Кроненберга, «Месмер» Роджера Споттисвуда и «Ищите женщину» Кифера Сазерленда. Была замужем за актёром Дональдом Сазерлендом.
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Стэнли КубрикДональд СазерлендКифер Сазерленд
фильмы
Альфред Хичкок представляетИщите женщинуЛолитаМесмерСвязанные насмерть

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Не стало актрисы Ширли Дуглас, снимавшейся у Кубрика и Кроненберга фотографии
Не стало актрисы Ширли Дуглас, снимавшейся у Кубрика и Кроненберга фотографии
Не стало актрисы Ширли Дуглас, снимавшейся у Кубрика и Кроненберга фотографии
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