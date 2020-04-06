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Светлана Камынина и Аглая Тарасова сыграли в первой короткометражке про карантин

6 апреля
2020 год

Новости кино >>
6 апреля 2020
Светлана Камынина, Аглая Тарасова, Александра Ревенко, Борис Дергачёв и Артём Ткаченко в Москве снялись в первом короткометражном фильме про карантин в условиях самоизоляции. Режиссёром картины выступила Аксинья Гог, уточняет пресс-служба студии «Базелевс».

«Удалёнка» стала первым победителем проекта Тимура Бекмамбетова «Истории карантина» – конкурса идей для короткометражных фильмов о мире во время пандемии коронавируса и самоизоляции в формате Screenlife, где всё действие происходит на экране смартфона. Съёмки короткометражки проходили удалённо – актёры и режиссёр созванивались друг с другом по видеосвязи.

Светлана Камынина и Аглая Тарасова сыграли в первой короткометражке про карантин
фото: facebook.com

Действие ленты разворачивается на экранах участников видеозвонка, где начальница фирмы (Камынина) обсуждает антикризисные меры и, отказываясь принимать новые реалии, старается мотивировать своих сотрудников на трудовые подвиги в условиях пандемии коронавируса. Её подчинённые, оказавшись в самоизоляции дома, пытаются найти новый баланс между работой и личной жизнью. Однако звонок в Zoom становится не только приметой нового времени для бизнеса, но и серьёзным испытанием для личной жизни героев.

По словам продюсера фильма Ники Жизневской, «видеозвонки – это лишь одна из примет новой эпохи, которая неожиданно пришла вместе с карантином. То, что сегодня кажется временной и вынужденной мерой, уже бесповоротно меняет нашу жизнь, но, главное, подвергает серьёзному тесту наши привычки, наш образ жизни и наше мировоззрение. Карантин и самоизоляция – это не каникулы и повод отвлечься, а возможность пересмотреть свою жизнь и внести в неё необходимые коррективы, сейчас или никогда. Наше кино об этом».
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