Фонд кино продлевает приём заявок на оснащение кинозалов

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Новости театра

Утверждён порядок возврата средств за билеты в кино и театр

Полная стоимость будет возмещаться не позднее чем через 30 дней после соответствующего обращения потенциального зрителя.