Фонд кино продлевает приём заявок на оснащение кинозалов

Фонд кино продлевает приём заявок
от организаций кинопоказа, претендующих на получение средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета, для оснащения кинозалов современным цифровым оборудованием в населённых пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч человек, до 5 июня 2020 года.
Согласно документу, опубликованному на сайте
организации, 3 апреля фонд в связи с пандемией продлил приём заявок на поддержку в прокате и производство национальных фильмов.
Следует отметить, что в июне 2019-го по итогам шестого конкурса Фонда кино по поддержке кинозалов в населённых пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек были поддержаны
204 зала, а на модернизацию каждого из них выделили порядка 5 млн рублей на безвозвратной основе.
Обязательным условием для переоборудованного кинозала остаётся демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал и осуществление регулярного кинопоказа в объёме не менее 50 дней в квартал. За время конкурсов, проводимых в 2015-2018 годах, были поддержаны 811 кинозалов.