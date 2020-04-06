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Фонд кино продлевает приём заявок на оснащение кинозалов

6 апреля
2020 год

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6 апреля 2020
Фонд кино продлевает приём заявок от организаций кинопоказа, претендующих на получение средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета, для оснащения кинозалов современным цифровым оборудованием в населённых пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч человек, до 5 июня 2020 года.

Согласно документу, опубликованному на сайте организации, 3 апреля фонд в связи с пандемией продлил приём заявок на поддержку в прокате и производство национальных фильмов.

Фонд кино продлевает приём заявок на оснащение кинозалов
фото: fond-kino.ru

Следует отметить, что в июне 2019-го по итогам шестого конкурса Фонда кино по поддержке кинозалов в населённых пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек были поддержаны 204 зала, а на модернизацию каждого из них выделили порядка 5 млн рублей на безвозвратной основе.

Обязательным условием для переоборудованного кинозала остаётся демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал и осуществление регулярного кинопоказа в объёме не менее 50 дней в квартал. За время конкурсов, проводимых в 2015-2018 годах, были поддержаны 811 кинозалов.
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