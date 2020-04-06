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«Спутник» выйдет в американский прокат в августе 2020 года

6 апреля
2020 год

Новости кино >>
6 апреля 2020
Фантастический триллер Егора Абраменко «Спутник» с Петром Фёдоровым и Оксаной Акиньшиной выйдет в прокат на территории США 14 августа текущего года, сообщает пресс-служба киностудии Art Pictures.

Ленту приобрёл один из крупнейших американских хоррор-дистрибьюторов IFC Midnight. Американский релиз состоится как в избранных кинотеатрах, так и на цифровых и VOD-платформах. Закрытием сделки по продаже прав на территории Северной Америки занимается компания XYZ Films, международными продажами «Спутника» – Art Pictures Distribution.

«Спутник» выйдет в американский прокат в августе 2020 года

Мировая премьера картины состоится на международном фестивале Tribeca, который в этом году пройдёт в онлайн формате – с 15 по 26 апреля проекты представляются жюри в режиме закрытого смотра через онлайн-платформу. Фильму предстоит побороться за победу в программе Midnight, куда отбираются мировые новинки в жанрах sci-fi, экшн и хоррор.

Кроме того, «Спутник» станет первым российским фильмом, который, минуя отечественный прокат, выйдет сразу онлайн. Решение о выпуске ленты в новом цифровом формате приняли совместно с Sony Pictures компании «Водород», Art Pictures Studio, Hype Film, «НМГ Студия» и СТС. Премьера состоится 23 апреля одновременно в видеосервисе Wink («Ростелеком»), онлайн-кинотеатре ivi и онлайн-кинотеатре more.tv.
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