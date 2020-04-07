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Премьера «Зулейхи» с Чулпан Хаматовой состоится 13 апреля

7 апреля
2020 год

Новости кино >>
7 апреля 2020
Премьера сериала «Зулейха открывает глаза», снятого режиссером Егором Анашкиным, состоится 13 апреля в 21:00 на «России 1». В экранизации романа Гузель Яхиной сыграли Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и Роза Хайруллина, сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера «Зулейхи» с Чулпан Хаматовой состоится 13 апреля
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Действие происходит зимой 1930-го. У татарской крестьянки Зулейхи (Чулпан Хаматова) убивают мужа, а её саму вместе с сотнями других переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Добираются до места всего тридцать ссыльных. Горстка непохожих друг на друга людей оказывается в глухой чаще за сотни километров от цивилизации. Гениальный и полусумасшедший врач Лейбе (Сергей Маковецкий), опальный учёный из Петербурга Константин Арнольдович (Александр Сирин) и его элегантная супруга Изабелла (Елена Шевченко), жестокий зэк Горелов (Александр Баширов) и талантливый художник Иконников (Дмитрий Куличков) становятся спутниками Зулейхи на долгие годы.

Выбор актрисы на эту роль был очевидным. Писательница Гузель Яхина еще задолго до съёмок неоднократно признавалась в интервью, что видит в образе героини только Хаматову. Сама Чулпан вспоминала, что еще при первом знакомстве с романом мысленно примеряла себя на роль Зулейхи, но полагала, что из-за разницы в возрасте сыграть её не удастся. Актриса призналась, что чувствовала огромную ответственность и внутреннее недопущение, потому что не знает татарского языка. Но когда она прочитала роман, то «он просто макнул ее в детство, которое было как-то затерто, забыто под ворохом других лет и впечатлений».

Премьера «Зулейхи» с Чулпан Хаматовой состоится 13 апреля
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Полная противоположность Зулейхи – отчаянная, лихая, дерзкая Настасья (Юлия Пересильд), пламенный борец за революцию. Воплощая заветы партии, она не гнушается действовать даже самыми жестокими средствами. В книге Настасье отведена роль второго плана, а в фильме её образ – один из главных. По словам Пересильд, поначалу ей было сложно вжиться в роль, потому что как человеку ей ей ближе противоположная точка зрения. В прошлом Настасья пережила предательство, и решила жить так, чтобы никто не мог заставить её страдать снова. Она стала сторонницей «свободной любви», но встреча с Игнатовым (Евгений Морозов) перевернула всю её жизнь.

Художники по реквизиту провели большую работу по созданию уникального мира романа Яхиной. Вещи переселенцев искали на барахолках и блошиных рынках. Отдельная гордость художников – старинное боевое оружие. В кадре присутствуют винтовки 1885 года выпуска, охолощённые специально для фильма. А самым дорогим реквизитом оказались животные. География съемок растянулась от Москвы на восток до Урала и достигла Полярного круга на севере.

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