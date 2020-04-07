Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Пинки и Брейн возвращаются в ремейке «Озорных анимашек»

7 апреля
2020 год

Новости кино >>
7 апреля 2020
Мультгерои Пинки и Брейн появятся на экранах в ремейке анимационного сериала «Озорные анимашки», производством которого займется студия Warner Brothers Animation. Ожидается, что два сезона выйдут на стрим-сервисе Hulu этой осенью, сообщает Comic Book.

Пинки и Брейн возвращаются в ремейке «Озорных анимашек»
фото: tinyzone.tv

Спустя 27 лет после выхода мультфильма, к озвучиванию персонажей вернется оригинальный актерский состав. Голосом Джесса Харнелла заговорит Вакко, Роб Полсен снова озвучит Якко и Пинки, Морис ЛаМарш — Брейна, а Тресс МакНилл — Дот. По словам Полсена, «сейчас к озвучиванию анимационных лент часто привлекают кинозвезд, и вполне понятно, зачем это продюсерам. Но это не гарантирует успех. У мультфильма должен быть достойный сценарий, интересные персонажи и великолепные актеры, вне зависимости от степени их известности».

«Озорные анимашки» — это история о трех неуправляемых персонажах семейки Уорнер, созданных аниматорами в 1930-е годы. За плохое поведение Вакко, Якко и Дот были заперты в студийной водонапорной башне. Они оказались забыты на долгие годы, пока в 1990-х не вырвались на свободу.
версия для печати
Поиск по меткам
Анимация
персоны
Тресс МакНилл

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Станислав Вилькин
2 апреля ушёл из жизни актёр Станислав Вилькин.

День рождения >>

Анастасия Бунина
Николай Ващилин
Мари Ворожи
Елена Гоголева
Георгий Дронов
Николай Засухин
Татьяна Колганова
Михаил Полицеймако
Анатолий Просалов
Иван Соловьёв
Миклош Габор
Джеймс Гарнер
Гийом Депардьё
Адольф Дымша
Расселл Кроу
Амза Пелля
Джеки Чан
все родившиеся 7 апреля >>

Афиша кино >>

Z
триллер, фильм ужасов
Канада, 2019
Киллер по вызову
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Канада, 2019
Горы, солнце и любовь
комедия, мелодрама
Армения, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен