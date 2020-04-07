Пинки и Брейн возвращаются в ремейке «Озорных анимашек»

Мультгерои Пинки и Брейн появятся на экранах в ремейке анимационного сериала «Озорные анимашки», производством которого займется студия Warner Brothers Animation. Ожидается, что два сезона выйдут на стрим-сервисе Hulu этой осенью, сообщает Comic Book.
фото: tinyzone.tv
Спустя 27 лет после выхода мультфильма, к озвучиванию персонажей вернется оригинальный актерский состав. Голосом Джесса Харнелла заговорит Вакко, Роб Полсен снова озвучит Якко и Пинки, Морис ЛаМарш — Брейна, а Тресс МакНилл — Дот. По словам Полсена, «сейчас к озвучиванию анимационных лент часто привлекают кинозвезд, и вполне понятно, зачем это продюсерам. Но это не гарантирует успех. У мультфильма должен быть достойный сценарий, интересные персонажи и великолепные актеры, вне зависимости от степени их известности».
«Озорные анимашки» — это история о трех неуправляемых персонажах семейки Уорнер, созданных аниматорами в 1930-е годы. За плохое поведение Вакко, Якко и Дот были заперты в студийной водонапорной башне. Они оказались забыты на долгие годы, пока в 1990-х не вырвались на свободу.