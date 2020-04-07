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Кино-Театр.Ру вошел в список социально значимых сайтов

7 апреля
2020 год

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7 апреля 2020
Кино-Театр.Ру вошел в список социально значимых сайтов, к которым операторы связи предоставят бесплатный доступ с 1 апреля по 1 июля в рамках эксперимента. Соответствующий приказ утвердил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

Кино-Театр.Ру вошел в список социально значимых сайтов
фото: twitter.com

В списке представлен 391 сайт, в числе которых порталы госорганов, поисковые сервисы «Яндекс», «Mail.ru», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». А также сайты российских СМИ – ТАСС, РБК, «Интерфакс», «Известия» «Российская газета», «Коммерсант» – и порталы телеканалов «Россия», НТВ, СТС, ТВ-3, «Пятница». Кроме того, этот перечень дополнил образовательный проект «Арзамас» и порталы многих музеев и библиотек.

15 января Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить проект «Доступный интернет» по обеспечению россиян бесплатным доступом к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
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