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Госфильмофонд России стал онлайн-гидом по мировым синематекам

8 апреля
2020 год

Новости кино >>
8 апреля 2020
Госфильмофонд России запустил на своих площадках познавательный онлайн-проект для киноманов «Медиатор». Новая рубрика на сайтах кинотеатра «Иллюзион» и ГФФ будет знакомить посетителей с мировыми синематеками, специализированными киноархивами, центрами культуры и искусства, их уникальными коллекциями, сообщает пресс-служба киноархива.

Госфильмофонд России стал онлайн-гидом по мировым синематекам
фото: gosfilmofond.ru

Несколько раз в неделю Госфильмофонд будет публиковать игровые и документальные фильмы, киножурналы, хронику, анимацию и экспериментальные ленты со всего мира, отобранные его искусствоведами. Проект рассчитан не только на профессионалов и любителей кино, но и на тех, кто углубленно изучает иностранные языки и знакомится с культурой разных стран.

На очереди – подборки, посвящённые португальской синематеке Cinemateca Portuguesa в Лиссабоне, Королевскому бельгийскому киноархиву в Брюсселе, австрийскому Венскому киномузею и другим крупным синематекам. А открылась рубрика небольшим рассказом об Албанском киноархиве, который отвечает за хранение всех исторических пленочных материалов и современных фильмов в стране. Более 100 лет албанской истории, задокументированной в изображениях, напечатанных на пленке и раскатанных в 44 000 катушек, сложены в шести хранилищах. Эти коллекции, начиная с 1911 года, являются важной частью национального наследия, поскольку представляют все социальные и политические вехи страны.

Госфильмофонд России стал онлайн-гидом по мировым синематекам
фото: gosfilmofond.ru

Специалисты Госфильмофонда отобрали для первого знакомства с Албанским киноархивом десять художественных чёрно-белых и цветных фильмов с 1959-го по 1984-й. Среди них – «Фуртуна», созданная при участии Юрия Озерова, «Радиостанция», представляющая собой экранизацию романа «Ноябрь в одной из столиц» лауреата Букеровской премии Исмаиля Кадаре, военный детектив о разоблачении итальянского шпиона «Партизанский отряд», «Комиссар света» о постройке бывшим партизаном школы в горной деревне северной Албании, «Вызов» о молодом ветеринаре в эпоху реформ 60-х, «Открытые горизонты», «Трудное путешествие» о подвиге простых людей во имя общего дела, военная картина «Человек с мячом», первая музыкальная комедия в стране «Карнавалы» и трогательный семейный фильм «Тауланти хочет сестричку», в котором четырёхлетний мальчик больше не может выносить одиночества и настаивает на том, чтобы родители подарили ему маленькую сестрёнку.

Культурная и политическая изолированность Албании и сильное влияние государства на киноиндустрию оставили уникальный отпечаток на коллекции киноархива. Но тем интереснее, пересматривая это старое кино, проводить параллели, искать общее и отличия в развитии албанского, советского и мирового кинематографа.
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