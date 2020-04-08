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Актуальная короткометражка «Служба доставки» о работе курьеров доступна онлайн

8 апреля
2020 год

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8 апреля 2020
Кино-Театр.Ру представляет онлайн-премьеру короткометражного фильма Владимира Копцева и Елены Копцевой «Служба доставки», снятого по их собственному сценарию. Главную роль в картине исполнил Андрей Кондратьев.



В центре сюжета – курьер специальной службы доставки, который занимается своей ежедневной работой: развозит заказы по квартирам. И всё в этой истории было бы совершенно обыкновенным, если бы не сами посылки – чистые эмоции. Здесь любой человек может отправить адресату настоящие радость или любовь, любое воспоминание из прошлого – курьер доставит всё в лучшем виде. Но станет ли от этого легче?

В картине также сыграли Галина Филимонова, Дарья Румянцева, Андрей Шимко, Василиса Ручимская и Александр Копцев.

Актуальная короткометражка «Служба доставки» о работе курьеров доступна онлайн

«Этот фильм – первый на нашем творческом пути и поэтому навсегда останется для нас самым важным. Сейчас (в апреле 2020) нам кажется, он стал актуальнее, чем пару лет назад, когда мы его задумывали. Благодаря "Службе доставки" мы поняли, что идея может собрать вокруг себя целый водоворот из прекрасных людей, с которыми любая цель по плечу. Каждый член команды вложил в это кино частичку самого себя, и это сделало фильм понятным любому человеку в любой части мира – это просто магия. Огромное спасибо всем, кто прикоснулся к нашей идее и помог ей осуществиться. И спасибо "Кино-Театр.Ру"​ за то, что "Службу доставки" увидит ещё больше зрителей», – поблагодарил режиссёр, сценарист и продюсер фильма Владимир Копцев.

Лента участвовала в конкурсе фестивалей «Святая Анна», «Короче» и ещё во множестве других российских и зарубежных смотров.
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Актуальная короткометражка «Служба доставки» о работе курьеров доступна онлайн фотографии
Актуальная короткометражка «Служба доставки» о работе курьеров доступна онлайн фотографии
Актуальная короткометражка «Служба доставки» о работе курьеров доступна онлайн фотографии
Актуальная короткометражка «Служба доставки» о работе курьеров доступна онлайн фотографии
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