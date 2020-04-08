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Бекмамбетов создаёт в США Screenlife-версию «Ромео и Джульетты»

8 апреля
2020 год

Новости кино >>
8 апреля 2020
Продюсеры Тимур Бекмамбетов и Игорь Цай работают над новой экранизацией «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира, съёмки которой начались в Лос-Анджелесе незадолго до пандемии.

Согласно пресс-службе кинокомпании Bazelevs, лента под названием R#J станет первой адаптацией пьесы для GenZ, а выполнена она будет в Screenlife-формате, т.е. действие развернётся на экране смартфона или компьютера.

Бекмамбетов создаёт в США Screenlife-версию «Ромео и Джульетты»
фото: variety.com

Ромео впервые в истории кино воплотит афроамериканец Камарон Энгельс. Джульеттой перед зрителями предстанет американская актриса латиноамериканского происхождения Франческа Ноэль. Режиссёрское кресло фильма занял Кэри Уильямс.

«Я взволнован тем, что представляю классику, неподвластную времени, в невиданном ранее виде и даю цветным людям возможность увидеть себя на экране в этих культовых ролях. Было много версий "Ромео и Джульетты", но никогда не было такой, как эта», – цитирует режиссёра Variety.
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