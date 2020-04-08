Бекмамбетов создаёт в США Screenlife-версию «Ромео и Джульетты»

Продюсеры Тимур Бекмамбетов
и Игорь Цай
работают над новой экранизацией «Ромео и Джульетты
» Уильяма Шекспира
, съёмки которой начались в Лос-Анджелесе незадолго до пандемии.
Согласно пресс-службе кинокомпании Bazelevs, лента под названием R#J
станет первой адаптацией пьесы для GenZ, а выполнена она будет в Screenlife-формате, т.е. действие развернётся на экране смартфона или компьютера.
Ромео впервые в истории кино воплотит афроамериканец Камарон Энгельс
. Джульеттой перед зрителями предстанет американская актриса латиноамериканского происхождения Франческа Ноэль
. Режиссёрское кресло фильма занял Кэри Уильямс
.
«Я взволнован тем, что представляю классику, неподвластную времени, в невиданном ранее виде и даю цветным людям возможность увидеть себя на экране в этих культовых ролях. Было много версий "Ромео и Джульетты", но никогда не было такой, как эта», –
цитирует режиссёра Variety
.