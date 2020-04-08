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Не стало Аллена Гарфилда

8 апреля
2020 год

Новости кино >>
8 апреля 2020
Американский актёр Аллен Гарфилд скончался 7 апреля из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Ему было 80 лет. О смерти своего коллеги по фильму «Нешвилл» сообщила в социальной сети Facebook Рони Блэкли.

«Я в унынии и слезах. Мои соболезнования семье и друзьям. Напишу чуть больше позже», – написала актриса.


Аллен Гурвиц родился 22 ноября 1939 года в Ньюарке (штат Нью-Джерси). Прежде чем стать актёром, был спортивным корреспондентом и боксёром. Профессиональное образование получил в нью-йоркской Актёрской студии, много работал в театре. В кино дебютировал в 1968-м, на его счету около 120 ролей. Он снимался у Брайана Де ПальмыПриветствия», «Хай, мамаша!»), Милоша ФорманаОтрыв»), Вуди АлленаБананы»), Вима ВендерсаПоложение вещей», «Когда наступит конец света»), Фрэнсиса Форда КопполыРазговор», «Клуб "Коттон"»), Квентина ТарантиноДень рождения моего лучшего друга»), Романа ПоланскиДевятые врата»), Фрэнка ДэрабонтаМажестик») и других известных режиссёров. Его последней работой в кино стал «Белый парень».

После того, как актёр перенёс два инсульта с разницей в пять лет, он находился в калифорнийском специальном доме престарелых для актёров кино и телевидения.
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