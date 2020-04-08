Когда женщины убивают: Виктория Исакова ведет двойную жизнь

В сети появился первый трейлер нового проекта видеосервиса START «Надежда
», постановщиком которого выступила Елена Хазанова
(«Один вдох
»).
Надежда – на первый взгляд обычная москвичка. Любящий муж-музыкант, дочь – задиристый подросток, работа – стюардесса в частной авиации. Вот только вместо полетов на бизнес-джетах Надежда выполняет задания гораздо более опасные: она – хитроумный спецагент и безжалостный киллер. Надя беспрекословно выполняет все заказы своего руководителя, когда-то вытащившего ее, совсем юную, из тюрьмы. Но Надежда устала вести двойную жизнь и, похоже, готовит собственную спецоперацию.
Главные роли в сериале сыграли Виктория Исакова
, Алексей Морозов
, Александр Кузьмин
, Вероника Корниенко
, Ася Громова
, Алексей Гришин
, Алексей Гуськов
и Алексей Мотов
.
Премьера шестнадцатисерийного фильма «Надежда
» состоится на видеосервисе START уже в мае.