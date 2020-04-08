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Когда женщины убивают: Виктория Исакова ведет двойную жизнь

8 апреля
2020 год

Новости кино >>
8 апреля 2020
В сети появился первый трейлер нового проекта видеосервиса START «Надежда», постановщиком которого выступила Елена ХазановаОдин вдох»).


Надежда – на первый взгляд обычная москвичка. Любящий муж-музыкант, дочь – задиристый подросток, работа – стюардесса в частной авиации. Вот только вместо полетов на бизнес-джетах Надежда выполняет задания гораздо более опасные: она – хитроумный спецагент и безжалостный киллер. Надя беспрекословно выполняет все заказы своего руководителя, когда-то вытащившего ее, совсем юную, из тюрьмы. Но Надежда устала вести двойную жизнь и, похоже, готовит собственную спецоперацию.

Когда женщины убивают: Виктория Исакова ведет двойную жизнь

Главные роли в сериале сыграли Виктория Исакова, Алексей Морозов, Александр Кузьмин, Вероника Корниенко, Ася Громова, Алексей Гришин, Алексей Гуськов и Алексей Мотов.

Премьера шестнадцатисерийного фильма «Надежда» состоится на видеосервисе START уже в мае.
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