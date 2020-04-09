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Михаил Брашинский и Оксана Бычкова открыли творческую лабораторию «ENDorFIN»

9 апреля
2020 год

Новости кино >>
9 апреля 2020
Михаил Брашинский, Оксана Бычкова, Станислав Зельвенский, Константин Мурзенко и Елена Слатина открыли творческую лабораторию «ENDorFIN», которая будет заниматься развитием кинопроектов на любой из стадий кинопроизводства — от замысла и сценарной заявки до монтажа и выпуска в прокат. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории.

По словам Михаила Брашинского, «эндорфин — это гормон радости. End и Fin — это "конец" по-английски и по-французски. Так заканчиваются фильмы. Мы решили объединиться, чтобы создать творческую лабораторию "ENDorFIN", которая приносила бы пользу и радость тем, кто хочет, но по тем или иным причинам не может довести свой фильм до конца. Когда настоящее радужно и прекрасно, в нём хочется жить, наслаждаться им, заниматься им. А сейчас, когда настоящее у нас практически отнято, когда вокруг — тотальная пустота, и проще простого опустить руки и лечь на диван, вот именно сейчас-то, мы уверены, и нужно заниматься будущим, думать о нём, готовить его, формировать, разрабатывать».

Михаил Брашинский и Оксана Бычкова открыли творческую лабораторию «ENDorFIN»
фото: пресс-служба лаборатории

Лаборатория предоставит услуги по редактированию сценариев, переработке перспективных, но не готовых к производству сценариев, созданию сценарных заявок и разработок, написанию синопсисов уже готовых сценариев или разработанных сценарных идей, разработке кинопроектов по литературным произведениям несценарных форматов, переводу сценариев на иностранные языки, оформлению сценариев согласно общепринятым международным форматам и стандартам, созданию и оформлению презентаций готовых или готовящихся проектов и квалифицированной экспертной оценке кинопроекта в любых целях.

Кроме того, кинематографистам помогут в создании раскадровок, режиссёрских сценариев, тизеров и трейлеров уже готовых кинопроектов, с хронометрированием сценариев, консультированием по подбору съёмочной группы, переводом и разметкой субтитров, переукладкой текста при озвучании и переозвучании, а также с продвижением уже готовых проектов на отечественном и международном рынках. Лаборатория может создать фильм-докторинг на стадии пост-продакшна и проконсультирует молодых кинематографистов по тактике и стратегии развития проекта.
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персоны
Михаил БрашинскийОксана БычковаСтанислав ЗельвенскийКонстантин Мурзенко

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