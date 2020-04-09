Михаил Брашинский и Оксана Бычкова открыли творческую лабораторию «ENDorFIN»



фото: пресс-служба лаборатории

открыли творческую лабораторию «ENDorFIN», которая будет заниматься развитием кинопроектов на любой из стадий кинопроизводства — от замысла и сценарной заявки до монтажа и выпуска в прокат. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории.По словам Михаила Брашинского,Лаборатория предоставит услуги по редактированию сценариев, переработке перспективных, но не готовых к производству сценариев, созданию сценарных заявок и разработок, написанию синопсисов уже готовых сценариев или разработанных сценарных идей, разработке кинопроектов по литературным произведениям несценарных форматов, переводу сценариев на иностранные языки, оформлению сценариев согласно общепринятым международным форматам и стандартам, созданию и оформлению презентаций готовых или готовящихся проектов и квалифицированной экспертной оценке кинопроекта в любых целях.Кроме того, кинематографистам помогут в создании раскадровок, режиссёрских сценариев, тизеров и трейлеров уже готовых кинопроектов, с хронометрированием сценариев, консультированием по подбору съёмочной группы, переводом и разметкой субтитров, переукладкой текста при озвучании и переозвучании, а также с продвижением уже готовых проектов на отечественном и международном рынках. Лаборатория может создать фильм-докторинг на стадии пост-продакшна и проконсультирует молодых кинематографистов по тактике и стратегии развития проекта.