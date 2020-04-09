Первый канадский сериал про коронавирус покажут в России

Start 15 апреля начнёт показ сверхактуального игрового сериала «Хроника эпидемии» – десятисерийного триллера о буднях врачей, которые находятся на передовой борьбы с болезнью: их глазами мы видим, как распространяется вирус и какие последствия могут нас ждать.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Согласно пресс-службе видеосервиса, премьера «Хроники» состоялась на TVA 7 января этого года, в то время, когда реальная эпидемия Covid-19 уже бушевала на территории Китая и незаметно проникала в Европу и США. Этот сериал открывал Fresh TV Formats на MIPTV 2020.
По сюжету, когда вирус, поражающий органы дыхания, начинает распространяться среди населения города Монреаль, инфекционист Анн-Мари Леклерк (Жюли ЛеБретон) пытается сделать всё возможное, чтобы остановить распространение болезни и не допустить пандемию. У всех заболевших одинаковые симптомы: потемнение в глазах, повышенная температура и сильнейший кашель. Сначала жители относятся к вирусу скептически, но скоро он начинает распространяться с невероятной скоростью, и малейшие симптомы вызывают у людей панику и страх. Врачи понимают – промедление приведёт к ужасным последствиям.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По словам создателя сериала Анни Пьерар, съёмочная группа хотела «обратить внимание зрителей на то, что во время эпидемии медицинские работники находятся на передовой и зачастую сами становятся жертвами. Врачи скорой помощи, медсёстры и другой персонал принимают все основные меры предосторожности, но пара перчаток и маска не защищают от смертельного вируса».
Исполнительница главной женской роли Жюли ЛеБретон призналась, что мечтала стать врачом, но не смогла набрать необходимых баллов для поступления. «История изначально пугала тем, что она очень реалистично написана. Ты сразу попадаешь в атмосферу напряжённости. Герои бегут наперегонки со временем, чтобы распознать вирус, определить его источник, понять способы его распространения… Это вирус, который мы никогда прежде не видели. Есть множество способов рассказать о катастрофе. Я считаю, что нам удалось сделать это человечно, тонко и с глубоким социальным подтекстом. Моя героиня очень рациональная и умеет себя контролировать, хотя в личной жизни у неё настали не лучшие времена, муж предал её. Это очень интересная для меня роль, потому что чаще всего приходится играть персонажей, которых охватывает паника при встрече с жизненными трудностями. Моя героиня – врач, и она вынуждена действовать хладнокровно в такой сложной ситуации», – рассказала актриса.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Когда мы увидели этот сериал, мы были шокированы тем, насколько быстро художественная выдумка создателей стала реальностью, всего через несколько месяцев после завершения съёмок. Этот сериал о гонке на выживание, при которой драматическое напряжение усиливается с той же скоростью, что и распространение вируса. "Хроника эпидемии", несомненно, вызовет бурную реакцию и многочисленные дискуссии», – отметил руководитель контентного направления видеосервиса Start Михаил Клочков.