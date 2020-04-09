Первый канадский сериал про коронавирус покажут в России



фото: пресс-служба видеосервиса Start



фото: пресс-служба видеосервиса Start



фото: пресс-служба видеосервиса Start

Start 15 апреля начнёт показ сверхактуального игрового сериала «» – десятисерийного триллера о буднях врачей, которые находятся на передовой борьбы с болезнью: их глазами мы видим, как распространяется вирус и какие последствия могут нас ждать.Согласно пресс-службе видеосервиса, премьера «Хроники» состоялась на TVA 7 января этого года, в то время, когда реальная эпидемия Covid-19 уже бушевала на территории Китая и незаметно проникала в Европу и США. Этот сериал открывал Fresh TV Formats на MIPTV 2020.По сюжету, когда вирус, поражающий органы дыхания, начинает распространяться среди населения города Монреаль, инфекционист Анн-Мари Леклерк (Жюли ЛеБретон) пытается сделать всё возможное, чтобы остановить распространение болезни и не допустить пандемию. У всех заболевших одинаковые симптомы: потемнение в глазах, повышенная температура и сильнейший кашель. Сначала жители относятся к вирусу скептически, но скоро он начинает распространяться с невероятной скоростью, и малейшие симптомы вызывают у людей панику и страх. Врачи понимают – промедление приведёт к ужасным последствиям.По словам создателя сериала, съёмочная группа хотелаИсполнительница главной женской ролипризналась, что мечтала стать врачом, но не смогла набрать необходимых баллов для поступления.рассказала актриса.отметил руководитель контентного направления видеосервиса Start