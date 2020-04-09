«Других» адаптируют для нового поколения зрителей

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» Алехандро Аменабара
с Николь Кидман
, вышедшие в 2001 году, будут адаптированы для современного зрителя, уверяет Deadline
.
Права на ремейк хоррора, чьи темы актуальны в дни самоизоляции, приобрела компания Sentient Entertainment. В его производстве уже заинтересовано несколько студий.
Действие оригинала, собравшего в мировом прокате более 200 млн долларов, разворачивается в 1945-м. Мать-одиночка Грэйс переезжает с двумя детьми в большой старинный особняк. У её детей редкая болезнь — они не переносят яркого света, из-за чего все окна в доме должны быть постоянно зашторены. При тусклом свете ламп Грэйс учит своих детей доброте, вере и смирению, но их покой прерывают нежданные гости — в доме очевидно есть какие-то посторонние люди. Даже не люди, а кто-то бестелесный и постоянно ускользающий.