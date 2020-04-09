Классический нуар «Ночь охотника» получит ремейк

Как сообщает Variety, за новую адаптацию романа Дэвиса Грабба будет отвечать Мэттью Ортон, написавший сценарий к картине «Операция "Финал"». Действие будущего фильма, скорее всего, развернётся в наши дни.
фото: кадр из фильма «Ночь охотника»
В оригинале Роберт Митчум играл религиозного фанатика, мошенника и убийцу Гарри Пауэлла, который носит с собой не только Библию, но и нож. Он обратил внимание на безутешную вдову, чей покойный муж скрыл 10 тысяч долларов от властей после ограбления банка, и всеми способами пытается выяснить, где спрятаны деньги.