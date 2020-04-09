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Крестная мать: переводчица Изабель Юппер строит свою наркоимперию

9 апреля
2020 год

Новости кино >>
9 апреля 2020
Кино-Театр.Ру представляет трейлер французской криминальной комедии «Наркомама» режиссера Жан-Поля СаломеЖенщины агенты»).


Талантливая переводчица работает в полиции, помогая раскрывать преступления. Однажды ей становится известно о крупной партии наркотиков. Соблазн изменить жизнь слишком велик. И вот она превращается в НаркоМаму, которая строит свою империю. Теперь вся полиция охотится за ней.

Крестная мать: переводчица Изабель Юппер строит свою наркоимперию

Главные роли в картине исполнили Изабель Юппер, Ипполит Жирардо, Лилиана Ровер, Фарида Ушани, Надя Нгуен, Ирис Бри, Ребекка Мардер, Мурад Будауд, Доминик Жаир, Аббес Замани, Ян Сандберг, Ясин Уиша, Рафаэль Кенар, Аду Кан, Рашид Гёлаз, Жанна Депрез и Сала Мауасса.

Прокатом ленты «Наркомама» будет заниматься компания Capella Film. Дата премьеры пока не сообщается.
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Ипполит ЖирардоАббес ЗаманиАду КанЛилиана РоверИзабель Юппер
фильмы
Наркомама

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Крестная мать: переводчица Изабель Юппер строит свою наркоимперию фотографии
Крестная мать: переводчица Изабель Юппер строит свою наркоимперию фотографии
Крестная мать: переводчица Изабель Юппер строит свою наркоимперию фотографии
Крестная мать: переводчица Изабель Юппер строит свою наркоимперию фотографии
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