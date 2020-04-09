Крестная мать: переводчица Изабель Юппер строит свою наркоимперию

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер французской криминальной комедии «Наркомама
» режиссера Жан-Поля Саломе
(«Женщины агенты
»).
Талантливая переводчица работает в полиции, помогая раскрывать преступления. Однажды ей становится известно о крупной партии наркотиков. Соблазн изменить жизнь слишком велик. И вот она превращается в НаркоМаму, которая строит свою империю. Теперь вся полиция охотится за ней.
Главные роли в картине исполнили Изабель Юппер
, Ипполит Жирардо
, Лилиана Ровер
, Фарида Ушани, Надя Нгуен, Ирис Бри, Ребекка Мардер, Мурад Будауд, Доминик Жаир
, Аббес Замани
, Ян Сандберг, Ясин Уиша, Рафаэль Кенар
, Аду Кан
, Рашид Гёлаз, Жанна Депрез и Сала Мауасса
.
Прокатом ленты «Наркомама
» будет заниматься компания Capella Film. Дата премьеры пока не сообщается.