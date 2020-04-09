Съёмки третьего сезона «Скорой помощи» успели завершить до пандемии

Гоша Куценко
в рамках онлайн-концерта «Слова под музыку» группы ГК рассказал
о судьбе третьего сезона остросюжетной мелодрамы «Скорая помощь
».
«Продолжение "Скорой помощи" будет. Слава богу, мы уже отсняли всё, успели до пандемии, –
сообщил актёр. – Конечно, хотелось бы снимать про коронавирус, и мы даже подумывали сделать альтернативную версию, но просто хочется уже забыть о нём побыстрее. Низкий поклон всем врачам!».
Популярный сериал повествует о водителе скорой помощи Константине Кулыгине, который на вызовах демонстрирует высокие навыки диагностики и даёт ценные советы, что помогает спасти несколько жизней.
Компанию Куценко составляют Олег Тактаров
, Александр Тютин
, Марина Доможирова
, Екатерина Волкова
и другие актёры. Первый сезон вышел на НТВ 15 октября 2018 года, а премьера второго состоялась 28 октября 2019-го.