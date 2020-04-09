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Съёмки третьего сезона «Скорой помощи» успели завершить до пандемии

9 апреля
2020 год

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9 апреля 2020
Гоша Куценко в рамках онлайн-концерта «Слова под музыку» группы ГК рассказал о судьбе третьего сезона остросюжетной мелодрамы «Скорая помощь».

«Продолжение "Скорой помощи" будет. Слава богу, мы уже отсняли всё, успели до пандемии, – сообщил актёр. – Конечно, хотелось бы снимать про коронавирус, и мы даже подумывали сделать альтернативную версию, но просто хочется уже забыть о нём побыстрее. Низкий поклон всем врачам!».

Съёмки третьего сезона «Скорой помощи» успели завершить до пандемии

Популярный сериал повествует о водителе скорой помощи Константине Кулыгине, который на вызовах демонстрирует высокие навыки диагностики и даёт ценные советы, что помогает спасти несколько жизней.

Компанию Куценко составляют Олег Тактаров, Александр Тютин, Марина Доможирова, Екатерина Волкова и другие актёры. Первый сезон вышел на НТВ 15 октября 2018 года, а премьера второго состоялась 28 октября 2019-го.
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