Госфильмофонд и кинотеатр «Иллюзион» запустили онлайн-проект

В период самоизоляции Госфильмофонд России
и кинотеатр «Иллюзион»
запустили новый онлайн-проект «Иллюзион Live!»
. Несколько раз в неделю будут организованы прямые трансляции немых фильмов в сопровождении живой музыки, а также авторские лекции ведущих кинокритиков и искусствоведов, сообщает пресс-служба Госфильмофонда.
Рубрика «No Mute Cinema»
откроется 1 мая показом фантастической ленты Якова Протазанова «Аэлита»
, которую озвучит пианист и звукорежиссер Игорь Свиридов
. Он также будет импровизировать 3 и 13 мая под «Города и годы» Евгения Червякова
и раннюю работу Евгения Славинского «Барышня и хулиган»
с Владимиром Маяковским
в главной роли. 7 мая покажут «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков»
режиссера Льва Кулешова
в сопровождении постоянного тапера кинотеатра «Иллюзион» Сергея Аксёнтова
.
А 10 мая – «Шинель» Григория Козинцева
и Леонида Трауберга
под аккомпанемент Максима Маркова
и Марины Зубановой
.
Также в рамках проекта главный искусствовед Госфильмофонда Евгений Марголит
, автор книг и статей по истории кино, проведет лекцию, предваряющую показ картины «Города и годы». Все трансляции пройдут на сайте
Госфильмофонда России, страницах в Youtube
, ВКонтакте
, Facebook
, а также на страницах Кинотеатра «Иллюзион» ВКонтакте
, Facebook
.