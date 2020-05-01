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Госфильмофонд и кинотеатр «Иллюзион» запустили онлайн-проект

1 мая
2020 год

Новости кино >>
1 мая 2020
В период самоизоляции Госфильмофонд России и кинотеатр «Иллюзион» запустили новый онлайн-проект «Иллюзион Live!». Несколько раз в неделю будут организованы прямые трансляции немых фильмов в сопровождении живой музыки, а также авторские лекции ведущих кинокритиков и искусствоведов, сообщает пресс-служба Госфильмофонда.

Госфильмофонд и кинотеатр «Иллюзион» запустили онлайн-проект
фото: gosfilmofond.ru

Рубрика «No Mute Cinema» откроется 1 мая показом фантастической ленты Якова Протазанова «Аэлита», которую озвучит пианист и звукорежиссер Игорь Свиридов. Он также будет импровизировать 3 и 13 мая под «Города и годы» Евгения Червякова и раннюю работу Евгения Славинского «Барышня и хулиган» с Владимиром Маяковским в главной роли. 7 мая покажут «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» режиссера Льва Кулешова в сопровождении постоянного тапера кинотеатра «Иллюзион» Сергея Аксёнтова.
А 10 мая – «Шинель» Григория Козинцева и Леонида Трауберга под аккомпанемент Максима Маркова и Марины Зубановой.

Также в рамках проекта главный искусствовед Госфильмофонда Евгений Марголит, автор книг и статей по истории кино, проведет лекцию, предваряющую показ картины «Города и годы». Все трансляции пройдут на сайте Госфильмофонда России, страницах в Youtube, ВКонтакте, Facebook, а также на страницах Кинотеатра «Иллюзион» ВКонтакте, Facebook.
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