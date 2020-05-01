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Иван Янковский ищет себя в глухой деревне

1 мая
2020 год

Новости кино >>
1 мая 2020
В сети появился первый тизер сериала «Топи» – мистического триллера по сценарию Дмитрия Глуховского, автора «Метро 2033» и «Текста».


По сюжету пять молодых москвичей едут в чудотворный монастырь в деревне Топи, надеясь найти там помощь и ответы на свои вопросы. У каждого из них своя драма: несчастная любовь, недавняя потеря близкого человека, неизлечимая болезнь… Но деревня носит свое имя неслучайно, а чудеса не творятся по заказу, и попав в Топи, многие пропадают тут бесследно.

«Люди, привыкшие к тому, что все на свете понятно, вдруг оказываются в хтоническом мире русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают, - объясняет Дмитрий Глуховский. - Где они сталкиваются со своими и чужими внутренними демонами и застревают в этих Топях, из которых они смогут выбраться только если переродятся».

Иван Янковский ищет себя в глухой деревне

Главные роли в мистическом триллере исполнили Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская, Анастасия Крылова и Максим Суханов. Режиссером выступил Владимир МирзоевБорис Годунов»), а среди продюсеров значатся Владимир Маслов, Бинке Анисимов, Ибрагим Магомедов, Максим Олейников, Ольга Филипук и Мария Трубникова.

Съемки сериала продолжатся после снятия режима самоизоляции. Премьера «Топей» в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD запланирована на осень текущего года.
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Бинке АнисимовДмитрий ГлуховскийТихон ЖизневскийАнастасия КрыловаИбрагим МагомедовВладимир Маслов (V)Владимир МирзоевМаксим ОлейниковМаксим СухановМария ТрубниковаОльга ФилипукКатерина ШпицаИван Янковский
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Иван Янковский ищет себя в глухой деревне фотографии
Иван Янковский ищет себя в глухой деревне фотографии
Иван Янковский ищет себя в глухой деревне фотографии
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