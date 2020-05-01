Иван Янковский ищет себя в глухой деревне

В сети появился первый тизер сериала «Топи»
– мистического триллера по сценарию Дмитрия Глуховского
, автора «Метро 2033»
и «Текста»
.
По сюжету пять молодых москвичей едут в чудотворный монастырь в деревне Топи, надеясь найти там помощь и ответы на свои вопросы. У каждого из них своя драма: несчастная любовь, недавняя потеря близкого человека, неизлечимая болезнь… Но деревня носит свое имя неслучайно, а чудеса не творятся по заказу, и попав в Топи, многие пропадают тут бесследно.
«Люди, привыкшие к тому, что все на свете понятно, вдруг оказываются в хтоническом мире русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают
, - объясняет Дмитрий Глуховский. - Где они сталкиваются со своими и чужими внутренними демонами и застревают в этих Топях, из которых они смогут выбраться только если переродятся
».
Главные роли в мистическом триллере исполнили Иван Янковский
, Тихон Жизневский
, Катерина Шпица
, Софья Володчинская
, Анастасия Крылова
и Максим Суханов
. Режиссером выступил Владимир Мирзоев
(«Борис Годунов
»), а среди продюсеров значатся Владимир Маслов
, Бинке Анисимов
, Ибрагим Магомедов
, Максим Олейников
, Ольга Филипук
и Мария Трубникова
.
Съемки сериала продолжатся после снятия режима самоизоляции. Премьера «Топей»
в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD запланирована на осень текущего года.